Гостем фестиваля Comic Con Russia станет звезда «Иллюзии обмана»

Американский актёр Дэйв Франко примет участие в фестивале поп-культуры Comic Con Russia. Он известен по роли в фильме «Иллюзия обмана».
Франко представит свой первый режиссёрский проект,
«Кто не спрятался» рассказывает о молодой паре, которая решает провести выходные на берегу океана, взяв в аренду роскошную виллу. При этом герои не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят. Картина выйдет в российский прокат 22 октября.
Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» пройдут 3 и 4 октября в режиме онлайн. Трансляция пройдёт в социальной сети «ВКонтакте».
Как писал NEWS.ru, в апреле стало известно, что компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзия обмана». Дэйв Франко снялся в первых двух картинах.
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