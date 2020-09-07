Гостем фестиваля Comic Con Russia станет звезда «Иллюзии обмана»

https://static.news.ru/photo/ac21bd20-f1b2-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Дэйв Франко Фото: Kevin Sullivan/Global Look Press

Американский актёр Дэйв Франко примет участие в фестивале поп-культуры Comic Con Russia. Он известен по роли в фильме «Иллюзия обмана».

Франко представит свой первый режиссёрский проект, сообщает РИА Новости. Артист снял мистический хоррор «Кто не спрятался» с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях. Кроме того, он покажет эксклюзивные материалы из ленты и ответит на вопросы поклонников.

«Кто не спрятался» рассказывает о молодой паре, которая решает провести выходные на берегу океана, взяв в аренду роскошную виллу. При этом герои не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят. Картина выйдет в российский прокат 22 октября.

Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» пройдут 3 и 4 октября в режиме онлайн. Трансляция пройдёт в социальной сети «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, в апреле стало известно, что компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзия обмана». Дэйв Франко снялся в первых двух картинах.