Гоша Куценко и актёры сериала «Скорая помощь» записали важное обращение

https://static.news.ru/photo/aec7e750-815c-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Видеоролик, в котором звезда российского кино Гоша Куценко и его коллеги из многосерийного проекта о врачах скорой помощи обратились к аудитории актёр сопроводил словами о том, что если эти две минуты спасут кому-то жизнь, то артисты будут счастливы.

Видеообращение опубликовал у себя в Instagram Гоша Куценко. В нём приняли участие звёзды сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Степан Куликов, Александр Тютин, Петр Баранчиев.

Если эти две минуты спасут здоровье хотя бы одного человека, то мы будем счастливы, — подписал публикацию Куценко.

Артисты призвали подписчиков соблюдать самоизоляцию, носить маски, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Весь мир охвачен одной общей бедой, имя ей COVID-19. Каждый день врачи в больницах ведут с ней яростную борьбу. Очень хочется помочь. И для этого мы актеры сериала «Скорая помощь» хотим напомнить вам, как важно следовать простым правилам, — обратились артисты к аудитории.

В ответ пользователи Интернета поблагодарили звёзд за заботу и пожелали им в ответ здоровья и благополучия.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4 785 жителей страны. 3 057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, у российской актрисы Марины Коняшкиной из фильма «Союз спасения» медики диагностировали коронавирус.