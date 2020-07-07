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Фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил состав жюри будущего смотра. Мероприятие пройдёт в четвёртый раз в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля.

В коллегию в 2020 году вошли режиссёр Иван Твердовский-младший, продюсер Антон Малышев, актёр Егор Корешков и сценаристка Анастасия Пальчикова, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов. По словам генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, фестиваль пройдёт с учётом рекомендации по профилактике вирусных заболеваний.

В программу смотра вошли 23 фильма, среди которых «Blink» Полины Лиске (Россия, США), «Фрида» Ксении Лагутиной (Россия, Азербайджан), «Багатель» Даниила Левина (Россия), «Шрам земли» Марии Овчинниковой (Россия, Франция) и «Альфаромео» Радика Рахимов (Россия). В 2019 году главный приз получила картина «Амбивалентность».

Ранее президент фестиваля, актёр и режиссёр Михаил Пореченков заявил, что организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсной программе, писал NEWS.ru.