Голливудскую звезду Энн Хеч отключат от аппарата ИВЛ

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Актриса Энн Хеч

Голливудскую звезду Энн Хеч, находящуюся в больнице после ДТП в Лос-Анджелесе, отключат от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам родственников актрисы, надежды на то, что она выйдет из комы, нет. Жизнь в ее теле перестанут поддерживать после того, как медики проверят органы звезды на возможность донорства, пишет DailyMail.

К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет, — цитирует издание родственников актрисы.

Они пояснили, что стать донором органов после смерти «давно было выбором» Хеч. Ее воля будет исполнена, после того, как медики примут решение. Родственники также поблагодарили персонал больницы, куда звезду доставили после аварии, и всех, кто был неравнодушен к ее судьбе.

Хеч устроила ДТП 5 августа. По словам очевидцев, она ехала на большой скорости, едва не сбила пешехода, затем врезалась в гараж многоквартирного комплекса, а после этого — в дом. Актрису госпитализировали с сильными ожогами в критическом состоянии. Все это время она находится в коме. Первоначально предполагалось, что Хеч села за руль в состоянии алкогольного опьянения, но позднее экспертиза выявила в ее крови следы кокаина.

Фильография Хеч насчитывает свыше 30 картин. В 1991 году она получила премию «Эмми» в номинации «Лучшая юная актриса в драматическом сериале» («Другой мир»).

Ранее портал ProZvezd сообщил о критическом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которой якобы перестали помогать лекарства. Родственники звезды эту информацию не комментировали. Однако косвенным ее подтверждением стало то, что муж Заворотнюк Петр Чернышев впервые в жизни отменил свои гастроли.