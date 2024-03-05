Голливудская актриса повторила свой образ из культового фильма 90-х Линдси Лохан воссоздала образ своей героини из фильма «Ловушка для родителей»

Фото: IMAGO/Barbara Hine/Global Look Press

Линдси Лохан

Голливудская актриса Линдси Лохан повторила свой образ из культового фильма «Ловушка для родителей», который вышел в 1998 году, сообщает издание Daily Mail. Артистка надела футболку с логотипом лагеря Уолден и обруч для волос за кулисами The Tonight Show с телеведущим Джимми Фэллоном.

Видео с Лохан в образе ее героини Энни Джеймс из фильма появилось в TikTok-аккаунте телепередачи. На нем 37-летняя актриса предлагает Фэллону печенье. В какой-то момент за спиной журналиста появляется копия голливудской звезды в характерном для упомянутого фильма наряде и говорит: «Дома я ем их с арахисовым маслом». При этом Фэллон изображает замешательство, находясь между «близняшками». Затем «оригинальная» Лохан заявляет, что разделяет предпочтения внезапно возникшей Джеймс.

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