«Гнев человеческий» Гая Ричи возглавил прокат в РФ и СНГ

https://static.news.ru/photo/b7facd0e-a66f-11eb-8f23-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Боевик британского режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 290 млн рублей за минувшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

В ленте главный герой Эйч (Джейсон Стейтем), преследуемый личными мотивами, внедрился в инкассаторскую компанию для поисков соучастников серии многомиллионных ограблений, произошедших в Лос-Анджелесе. Партнёрами Стейтема на съёмочной площадке стали Холт Маккэллани, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и другие.

На второй строчке — проект Данилы Козловского «Чернобыль» о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году (77,1 млн рублей). На третьей — боевик «Мортал Комбат» Саймона Маккуойда, заработавший за выходные 41 млн рублей.

Картина по мотивам одноимённого файтинга получила «гнилой» рейтинг на портале Rotten Tomatoes («Гнилые помидоры»). Сайт собирает рецензии и отзывы киноманов о разных лентах, на их основе агрегатор определяет уровень одобрения фильма. Авторы публикаций отметили слабый сюжет, обилие «кровавых» и «слишком жестоких» сцен и то, что ситуацию не спасли даже эффектные боевые сцены.

Ранее сообщалось, что боевик британского режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 290 млн рублей за минувшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. В ленте главный герой Эйч (Джейсон Стейтем), преследуемый личными мотивами, внедрился в инкассаторскую компанию для поисков соучастников серии многомиллионных ограблений, произошедших в Лос-Анджелесе.