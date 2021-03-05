Главный приз Берлинале получил фильм «Неудачный секс, или Безумное порно»

https://static.news.ru/photo/ae570b3a-7db3-11eb-b751-96000091f725_660.jpg Фото: Silviu Ghetie/Micro Film 2021/Berlinale

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля получила картина «Неудачный секс, или Безумное порно» румынского режиссёра Раду Жуде. Трансляция церемонии оглашения лауреатов ведётся на сайте премии.

Фильм «Неудачный секс, или Безумное порно» повествует об учительнице истории в престижной школе, карьера которой может закончиться из-за попавшего в Интернет видео интимного характера c eё участием. Отмечается , что все актёры фильма снимались в масках, так как картина создавалась во время пандемии.

Первый этап кинофестиваля проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Церемония награждения победителей пройдёт в июне на втором этапе премии. Стоит отметить, что награды на кинофестивале за лучшие мужскую и женскую роль будут гендерно нейтральными. Так, «Серебряного медведя» будут вручать в обеих номинациях.

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