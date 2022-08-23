Глава Объединенной киносети дал советы по спасению российской киноотрасли Глава Объединенной киносети Васясин: нужно выделять деньги российским кинотеатрам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы спасти российскую киноотрасль, необходимо выделять деньги продюсерам для увеличения количества картин, мотивировать их зарабатывать на кинопрокате, а также оказывать финансовую помощь кинотеатрам, чтобы помочь пережить трудные времена, считает генеральный директор Объединенной киносети Алексей Васясин. В разговоре с RTVI он подчеркнул, что без государственной помощи кинотеатры закроются.

Должны быть какие-то временные меры поддержки: это изменение налогообложения, это выстраивание более прозрачной схемы работы с российским авторским обществом, это изменение НДС. Но это опять же временные конкретные меры, связанные с текущей ситуацией, — отметил предприниматель.

Васясин добавил, что многие кинотеатры страны сейчас очень убыточны, поэтому контакты долгосрочной аренды могут просто разорвать. По его словам, кинотеатры являются «локомотивом ретейла», так как именно кинолюбители как правило составляют 30% трафика всего торгово-развлекательного комплекса. Поэтому, в случае закрытия кинотеатров, закроются и ТРК, от чего пострадают фитнес клубы, рестораны, магазины одежды, заключил директор киносети.

Канадская компания IMAX ранее запретила показывать на своём оборудовании в России отечественные фильмы. Несмотря на то, что оборудование в российских кинотеатрах принадлежит владельцам киносетей, использовать его можно только с разрешения компании.