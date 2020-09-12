Глава Минкультуры поздравила Кончаловского с призом Венецианского фестиваля

Вручение Андрею Кончаловскому специального приза жюри Венецианского фестиваля является достойной наградой и подтверждением высокого профессионализма российских мастеров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
По её словам, она с большой радостью поздравляет режиссёра и весь творческий коллектив с победой фильма «Дорогие товарищи!».
Тем более приятно, что этот проект реализован при нашей поддержке. Уже на уровне сценария замысел авторов был удивительным, — отметила Любимова.
Глава Минкультуры добавила, что с нетерпением ждёт возможности увидеть фильм в кинотеатрах,
Как писал NEWS.ru, Юлия Высоцкая по-своему отметила победу мужа Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале. Она сыграла в ленте роль жёсткого партийного деятеля, с подачи которого и произошли трагические события. Её роль европейские СМИ назвали самой блистательной в карьере актрисы.
Ранее Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм стал для него неожиданностью. По его словам, он не думал, что картина о расстреле рабочих в 1962 году в Новочеркасске вообще попадёт на фестиваль.
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