Глава Минкультуры поздравила Кончаловского с призом Венецианского фестиваля

https://static.news.ru/photo/99a69312-f5ba-11ea-90c5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вручение Андрею Кончаловскому специального приза жюри Венецианского фестиваля является достойной наградой и подтверждением высокого профессионализма российских мастеров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По её словам, она с большой радостью поздравляет режиссёра и весь творческий коллектив с победой фильма «Дорогие товарищи!».

Тем более приятно, что этот проект реализован при нашей поддержке. Уже на уровне сценария замысел авторов был удивительным, — отметила Любимова.

Глава Минкультуры добавила, что с нетерпением ждёт возможности увидеть фильм в кинотеатрах, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Юлия Высоцкая по-своему отметила победу мужа Андрея Кончаловского на Венецианском фестивале. Она сыграла в ленте роль жёсткого партийного деятеля, с подачи которого и произошли трагические события. Её роль европейские СМИ назвали самой блистательной в карьере актрисы.

Ранее Кончаловский признался, что специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за его фильм стал для него неожиданностью. По его словам, он не думал, что картина о расстреле рабочих в 1962 году в Новочеркасске вообще попадёт на фестиваль.