Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»

Позиция людей, которые призывают закрыть сериал «Зулейха открывает глаза» может быть губительна для искусства в целом. Такое мнение в разговоре с журналистами выразила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Она напомнила, что «Зулейха открывает глаза» — это не документальный фильм, а художественное произведение, которое предполагает творческий подход со стороны авторов.
Как подчеркнула министр, в подходе к искусству с точки зрения исторической достоверности можно зайти очень далеко. Тем более, подчеркнула Аюпова, в Конституции РФ прописан запрет на цензуру и вмешательство в создание художественных произведений.
Я два с половиной года работала в архиве и видела оригиналы документов. И мне кажется, оценивать любое историческое событие только как чёрное или белое нельзя. Сериал не об этом. Он показывает, насколько уязвим человек перед внешними по отношению к нему обстоятельствами, — приводит слова министра агентство «Татар-информ».
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».
Хаматова рассказала также, что критика зрителей связана с тем, что героиня в фильме не говорила на татарском языке. Актриса объяснила это тем, что не владеет татарским языком, к тому же съёмочная команда решила, что субтитры будут неудобны для зрителей.