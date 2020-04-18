Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»

https://static.news.ru/photo/9d90dc92-8168-11ea-86ca-fa163e074e61_660.jpg Ирада Аюпова Фото: mincult.tatarstan.ru

Позиция людей, которые призывают закрыть сериал «Зулейха открывает глаза» может быть губительна для искусства в целом. Такое мнение в разговоре с журналистами выразила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она напомнила, что «Зулейха открывает глаза» — это не документальный фильм, а художественное произведение, которое предполагает творческий подход со стороны авторов.

Как подчеркнула министр, в подходе к искусству с точки зрения исторической достоверности можно зайти очень далеко. Тем более, подчеркнула Аюпова, в Конституции РФ прописан запрет на цензуру и вмешательство в создание художественных произведений.

Я два с половиной года работала в архиве и видела оригиналы документов. И мне кажется, оценивать любое историческое событие только как чёрное или белое нельзя. Сериал не об этом. Он показывает, насколько уязвим человек перед внешними по отношению к нему обстоятельствами, — приводит слова министра агентство «Татар-информ».

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Хаматова рассказала также, что критика зрителей связана с тем, что героиня в фильме не говорила на татарском языке. Актриса объяснила это тем, что не владеет татарским языком, к тому же съёмочная команда решила, что субтитры будут неудобны для зрителей.