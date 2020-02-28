Руководитель компании Marvel Кевин Файги стал гостем мультсериала «Симпсоны». В шоу он озвучил персонажа, пародирующего злодея Таноса из фильма «Мстители».
Речь идёт об эпизоде под названием «Барт-злодей», в котором Мстителей назвали Поборниками. Таким образом, в серии решили пошутить над новостью о слиянии компаний Fox и Disney.
Файги озвучил злодея, которого создатели сериала назвали Чинносом. В отрывке он даёт отпор противникам и собирается использовать на смартфоне приложение Судного дня, чтобы изменить всю вселенную.
All hail Spoiler Boy!— The Simpsons (@TheSimpsons)
pic.twitter.com/S6tOAdYqKF February 26, 2020
По сюжету Барт случайно узнаёт детали нового фильма «Поборников» до его выхода на большие экраны. Вооружённый этими знаниями, он решает стать злодеем — Мальчиком-спойлером.
Как писал NEWS.ru, американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к мультсериалу «Симпсоны», рассказал о возможном закрытии шоу. 31-й сезон проекта может стать последним.
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