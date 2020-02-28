https://static.news.ru/photo/e45ba3b0-5a2f-11ea-ae58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Animation on FOX/youtube.com

Руководитель компании Marvel Кевин Файги стал гостем мультсериала «Симпсоны». В шоу он озвучил персонажа, пародирующего злодея Таноса из фильма «Мстители».

Речь идёт об эпизоде под названием «Барт-злодей», в котором Мстителей назвали Поборниками. Таким образом, в серии решили пошутить над новостью о слиянии компаний Fox и Disney.

Файги озвучил злодея, которого создатели сериала назвали Чинносом. В отрывке он даёт отпор противникам и собирается использовать на смартфоне приложение Судного дня, чтобы изменить всю вселенную.

All hail Spoiler Boy! pic.twitter.com/S6tOAdYqKF — The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2020

По сюжету Барт случайно узнаёт детали нового фильма «Поборников» до его выхода на большие экраны. Вооружённый этими знаниями, он решает стать злодеем — Мальчиком-спойлером.

Как писал NEWS.ru, американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к мультсериалу «Симпсоны», рассказал о возможном закрытии шоу. 31-й сезон проекта может стать последним.