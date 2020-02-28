Фото: Animation on FOX/youtube.com

Руководитель компании Marvel Кевин Файги стал гостем мультсериала «Симпсоны». В шоу он озвучил персонажа, пародирующего злодея Таноса из фильма «Мстители».

Речь идёт об эпизоде под названием «Барт-злодей», в котором Мстителей назвали Поборниками. Таким образом, в серии решили пошутить над новостью о слиянии компаний Fox и Disney.

Файги озвучил злодея, которого создатели сериала назвали Чинносом. В отрывке он даёт отпор противникам и собирается использовать на смартфоне приложение Судного дня, чтобы изменить всю вселенную.

По сюжету Барт случайно узнаёт детали нового фильма «Поборников» до его выхода на большие экраны. Вооружённый этими знаниями, он решает стать злодеем — Мальчиком-спойлером.

Как писал NEWS.ru, американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к мультсериалу «Симпсоны», рассказал о возможном закрытии шоу. 31-й сезон проекта может стать последним.

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