Глава Marvel намекнул на возвращение «Мстителей»

https://static.news.ru/photo/1139a9a4-7b0a-11ea-8732-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на возвращение киносаги «Мстители». Последняя на данный момент часть серии вышла в апреле 2019 года.

Файги отреагировал на публикацию американского журналиста Скотта Гастина, который показал, как публика в США реагировала на фильм «Мстители: Финал».

Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся, — написал глава Marvel.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.