Глава Marvel намекнул на возвращение «Мстителей»

Глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на возвращение киносаги «Мстители». Последняя на данный момент часть серии вышла в апреле 2019 года.
Файги отреагировал на публикацию американского журналиста Скотта Гастина, который показал, как публика в США реагировала на фильм «Мстители: Финал».
Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся, — написал глава Marvel.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.
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