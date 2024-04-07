В ближайшее время в Сети появится первый трейлер продолжения культового фильма «Гладиатор». Что известно о второй части знаменитой картины, когда премьера «Гладиатора-2», кто сыграет главные роли, какой сюжет, появится ли в фильме Рассел Кроу?
Когда выйдет первый трейлер «Гладиатора-2», дата премьеры
Недавно в Лас-Вегасе состоялось мероприятие CinemaCon, в рамках которого одна из старейших голливудских киностудий Universal Pictures показала первый промоматериал и слоган фильма «Гладиатор-2» — продолжения оскароносной картины «Гладиатор».
«То, что мы делаем в жизни, отдается эхом в вечности», — гласит слоган грядущей ленты.
Кроме того, кинокомпания раскрыла, когда выпустит первый трейлер «Гладиатора-2». Это произойдет 11 апреля в США и в ночь на 12-е число в России.
Мировая премьера фильма запланирована на 22 ноября 2024 года. Сообщалось, что съемки картины прерывались на несколько месяцев из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов. Производство возобновилось, как только забастовки завершились.
О чем сюжет «Гладиатора-2», кто сыграет
Действие фильма разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. Племянник Коммода Люциус вдохновляется героизмом погибшего Максимуса, которого в оригинальном фильме играл Рассел Кроу. Герой отказывается от императорского титула и становится гладиатором.
Другие детали сюжета пока неизвестны. Неясно, кто выступит злодеем фильма и каким будет центральный конфликт.
Главную роль исполнит ирландский актер Пол Мескал, который сыграет Люциуса. Он известен широкому зрителю по работе в сериале «Нормальные люди». Также актер номинировался на премию «Оскар» за работу в драме «Солнце мое».
Мать Люциуса сыграет Конни Нильсен, которая исполнила эту же роль в первом «Гладиаторе». Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Фред Хехингер («Белый лотос») исполнят роли братьев-императоров Каракаллу и Гету. Это реально существовавшие правители Римской империи, которые совместно занимали престол.
В роли бывшего гладиатора предстанет двукратный обладатель «Оскара» Дензел Вашингтон. Имя его персонажа пока не объявили. Известно, что герой Вашингтона заработал состояние после победы в Колизее и до сих пор держит обиду на людей, сделавших его рабом.
Неизвестного второстепенного персонажа сыграет Педро Паскаль, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Одни из нас», «Игра престолов», «Мандалорец» и других.
Режиссером «Гладиатора-2» вновь выступит Ридли Скотт. Сценарий картины написал Дэвид Скарпа. Он уже работал с Ридли Скоттом над фильмами «Все деньги мира» и «Наполеон».
Появится ли в «Гладиаторе-2» Рассел Кроу
Актер Рассел Кроу, который получил «Оскар» за роль Максимуса в первом «Гладиаторе», не появится в продолжении. Говоря о «Гладиаторе-2», Кроу иронично посетовал, что создатели этой ленты должны платить ему за излишний интерес журналистов к его персоне.
«Они должны платить мне за количество вопросов, которые задают о фильме, в котором я даже не снимаюсь», — пошутил актер.
Позднее Кроу признался, что немного завидуют тем, кто принимает участие в работе над продолжением «Гладиатора».
«Единственное, что я реально чувствую по этому поводу, — это легкая зависть, понимаете? Потому что я был гораздо моложе, очевидно, и это был огромный опыт в моей жизни. Это то, что изменило мою жизнь. Это изменило отношение людей ко мне и к тому, чем я зарабатываю на жизнь, и, знаете, мне очень повезло сниматься во многих крупных фильмах, но этот занимает особое место в моей карьере», — отмечал он.
Чем прославился фильм «Гладиатор»
Историческая драма Ридли Скотта вышла на экраны в 2000 году. По сюжету римского полководца Максимуса (Рассел Кроу) предают, когда Коммод (Хоакин Феникс), амбициозный сын императора Марка Аврелия (Ричард Харрис), убивает своего отца и захватывает трон. Обращенный в рабство Максимус становится гладиатором и поднимается по служебной лестнице на арене, чтобы отомстить за убийства своей семьи и своего императора.
Фильм получил множество премий, в частности пять «Оскаров», два «Золотых глобуса» и четыре BAFTA. Картина входит в список «250 лучших фильмов по версии IMDb».
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