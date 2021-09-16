Гильермо дель Торо показал трейлер своего нового фильма

Вышел трейлер нового фильма «Аллея кошмаров» от режиссёра Гильермо дель Торо. Видео опубликовано на официальном канале студии SearchlightPictures на YouTube. У фильма по-настоящему звёздный состав, и главная роль досталась Брэдли Куперу.

В фильме также будут заняты Уиллем Дефо, Кейт Бланшетт, Руни Мара и другие актёры.

Кинолента повествует о бывшем работнике карнавала Стэнтоне Карлайле, который знакомится с психиатром Лилит Риттер. С её помощью он становится мошенником, который выдаёт себя за телепата и обманом получает деньги у богачей.

Ранее режиссёр Дени Вильнёв заявил, что фильмы про супергероев от Marvel сильно напоминают «конвейерную» продукцию. Сами картины не являются чем-то плохим, по его мнению, они все исполнены в одном формате. Он также отметил, что последняя кинолента «Дюна» стала для него «чем-то личным». Вильнёв добавил, что цена производства при этом не имеет значения, «хоть три миллиона, хоть триста».

Режиссёр считает, что проблема Marvel в том, что нам предлагают слишком много фильмов, копирующих друг друга, подобное кино зомбировало зрителей.