Гильдия сценаристов может возобновить переговоры со студиями

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Гильдия сценаристов (WGA) сообщила, что рассмотрит предложение о возобновлении переговоров с голливудскими студиями, сообщает The Hollywood Reporter. Такое предложение было озвучено впервые с начала забастовки профсоюза, которая длится с мая 2023 года.

Мы оценим их предложение и, после обсуждения, вернемся к ним с ответом WGA на следующей неделе, — сообщили членам гильдии.

Глава переговорного процесса Кэрол Ломбардини сообщила членам гильдии, что предложила Альянсу продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретиться 4 августа. При этом обе организации подчеркнули, что пока воздержатся от комментариев.

В мае WGA объявила забастовку после длительных переговоров с представителями студий. Основным требованием было повышение заработных плат и запрет замещать специалистов нейросетями. Стороны не смогли договориться.

Похожие требования выдвигала и гильдия режиссеров США, однако им студии пошли навстречу. При этом актеры киностудии и стриминговые сервисы не достигли консенсуса со студиями и объявили с 14 июля забастовку. Из-за протестов съемки в Голливуде были практически полностью прекращены.

Ранее студия Sony Pictures внесла изменения в график предстоящих премьер всех своих новых картин на 2023 и 2024 год. Речь шла как минимум о фильмах «Гран Туризмо», «Крейвен-охотник», «Охотники за привидениями», «Мадам Паутина», «Плохие парни 4», «Веном 3», сиквел «Каратэ-пацана» и других.