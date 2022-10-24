Герой сериала «Улицы разбитых фонарей» пытался ограбить банк в Петербурге

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Герой сериала «Улицы разбитых фонарей», актер Андрей Божанов попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Артист не собирался забирать деньги, он всего лишь хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиторам. Но в итоге на него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщает KP.RU.

На допросе Божанов подтвердил, что не хотел красть деньги, пытаясь таким образом избавиться от давления кредиторов.

Раньше я говорил, что угрожал пистолетом и требовал деньги у кассира. Но на самом деле я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира! — рассказал герой сериала про полицейских.

Актер днем заявился в отделение банка, подошел к одному из окон, наставил пистолет на кассира, которая сидела за пуленепробиваемым стеклом. Он начал требовать деньги, но сотрудница банка спряталась под стол и нажала тревожную кнопку.

Он зашел ко мне и потребовал: «Давай деньги». Я ему отрезала: «Давай паспорт!». После этого он достал из куртки пистолет и направил его на меня, и снова сказал: «Давай деньги!», — приводит издание слова кассира.

После этого Божанов сел в свою машину и поехал домой. Героя сериалов задержали на выходе из дома. Коллеги артиста крайне удивились такому поступку Божанова, так как считали его спокойным и уравновешенным. Еще больше поступку героя криминальных сериалов удивилась его жена, которая охарактеризовала супруга как заботливого мужа и отца.

По ее словам, проблему у артиста начались с 2019 года, однако, он ими никогда не делился, а пребывал в подавленном настроении. Как выяснилось позже, у Божанова действительно были серьезные финансовые проблемы, из-за которых он пошел на «неудачное» ограбление.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный проходит потерпевшим по делу об избиении в калининградском клубе. Происшествие случилось в 2020 году, артист уверяет, что не знает причин нападения на него.