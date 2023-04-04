В основу фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» легли реальные истории пассажиров самолета U6 178 «Москва — Симферополь», ответил критикам Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов. Он стал прототипом главного персонажа в кинокартине. В разговоре с «МК в Красноярске» он пояснил, что после посадки самолета в кукурузном поле, когда отказали оба двигателя, пассажиры вместе с летчиком создали чат в мессенджере, где общаются до сих пор.
Продюсеры фильма обратились к участникам группы. Оказалось, что у тех, кто летел рейсом U6 178 «Москва — Симферополь» с полетом связаны личные истории. Сюжетные линии парня, который полетел, поссорившись с родителями, пассажирки, которая хотела выйти замуж за своего молодого человека — все это реальные рассказы людей. Была и беременная девушка, которая летела тем рейсом, — рассказал Юсупов.
По словам летчика, многое из того, что легло в основу сценария, действительно было в его жизни. Юсупов отметил, что он начал управлять самолетом только в 32 года — в подростковом возрасте его не приняли в училище из-за проблем со зрением.
Он уточнил, что без художественного вымысла при этом не обошлось. Летчик рассказал, что в реальности все события 15 августа 2019 года происходили быстрее, а после посадки никто не остался сидеть в самолете. Все пассажиры и члены экипажа немедленно эвакуировались.
Буквально за считанные секунды после взлета птицы попали в двигатель, самолет начал снижаться, произошла экстренная посадка, — отмечает Юсупов.
9 марта в Москве состоялась светская премьера нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Картина посвящена подвигу экипажа лайнера Airbus A321-211. Капитан Дамир Юсупов смог посадить на кукурузном поле борт, у которого отказали оба двигателя, тем самым он спас 233 жизни.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Виктория Богатырёва на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Тима Акимов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Летчик-герой Дамир Юсупов с супругой Натальей на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Павел Комаров на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Христина Блохина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Женя Малахова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Чурина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Кабо (справа) с дочерью Татьяной на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сарик Андреасян с актрисами Полиной Максимовой (в центре) и Лизой Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ксения Суркова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Герман Модягин на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Жанна Эппле на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Денис Прытков на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Маруся Климова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер Гевонд Андреасян с супругой на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Полина Максимова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Егор Бероев и летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владимир Сычев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Марк Богатырев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве