В основу фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» легли реальные истории пассажиров самолета U6 178 «Москва — Симферополь», ответил критикам Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов. Он стал прототипом главного персонажа в кинокартине. В разговоре с «МК в Красноярске» он пояснил, что после посадки самолета в кукурузном поле, когда отказали оба двигателя, пассажиры вместе с летчиком создали чат в мессенджере, где общаются до сих пор.

Продюсеры фильма обратились к участникам группы. Оказалось, что у тех, кто летел рейсом U6 178 «Москва — Симферополь» с полетом связаны личные истории. Сюжетные линии парня, который полетел, поссорившись с родителями, пассажирки, которая хотела выйти замуж за своего молодого человека — все это реальные рассказы людей. Была и беременная девушка, которая летела тем рейсом, — рассказал Юсупов.

По словам летчика, многое из того, что легло в основу сценария, действительно было в его жизни. Юсупов отметил, что он начал управлять самолетом только в 32 года — в подростковом возрасте его не приняли в училище из-за проблем со зрением.

Он уточнил, что без художественного вымысла при этом не обошлось. Летчик рассказал, что в реальности все события 15 августа 2019 года происходили быстрее, а после посадки никто не остался сидеть в самолете. Все пассажиры и члены экипажа немедленно эвакуировались.

Буквально за считанные секунды после взлета птицы попали в двигатель, самолет начал снижаться, произошла экстренная посадка, — отмечает Юсупов.

9 марта в Москве состоялась светская премьера нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Картина посвящена подвигу экипажа лайнера Airbus A321-211. Капитан Дамир Юсупов смог посадить на кукурузном поле борт, у которого отказали оба двигателя, тем самым он спас 233 жизни.

Актриса Виктория Богатырёва на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Виктория Богатырёва на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец Тима Акимов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Тима Акимов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Летчик-герой Дамир Юсупов с супругой Натальей на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летчик-герой Дамир Юсупов с супругой Натальей на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Павел Комаров на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Комаров на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Христина Блохина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Христина Блохина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певица Женя Малахова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Женя Малахова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Анна Чурина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Ольга Кабо (справа) с дочерью Татьяной на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ольга Кабо (справа) с дочерью Татьяной на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Сарик Андреасян с актрисами Полиной Максимовой (в центре) и Лизой Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Сарик Андреасян с актрисами Полиной Максимовой (в центре) и Лизой Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Ксения Суркова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ксения Суркова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Герман Модягин на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Герман Модягин на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Жанна Эппле на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Жанна Эппле на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Денис Прытков на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Денис Прытков на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Продюсер Гевонд Андреасян с супругой на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Гевонд Андреасян с супругой на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Полина Максимова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Полина Максимова на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Егор Бероев и летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Егор Бероев и летчик-герой Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

На премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Владимир Сычев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владимир Сычев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Марк Богатырев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Марк Богатырев на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

На премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве