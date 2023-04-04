Герой России ответил критикам фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Герой России Юсупов: в основу фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» легли реальные истории

Фото: Mchs.gov.ru

После аварийной посадки на кукурузном поле

В основу фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» легли реальные истории пассажиров самолета U6 178 «Москва — Симферополь», ответил критикам Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов. Он стал прототипом главного персонажа в кинокартине. В разговоре с «МК в Красноярске» он пояснил, что после посадки самолета в кукурузном поле, когда отказали оба двигателя, пассажиры вместе с летчиком создали чат в мессенджере, где общаются до сих пор.

Продюсеры фильма обратились к участникам группы. Оказалось, что у тех, кто летел рейсом U6 178 «Москва — Симферополь» с полетом связаны личные истории. Сюжетные линии парня, который полетел, поссорившись с родителями, пассажирки, которая хотела выйти замуж за своего молодого человека — все это реальные рассказы людей. Была и беременная девушка, которая летела тем рейсом, — рассказал Юсупов.

По словам летчика, многое из того, что легло в основу сценария, действительно было в его жизни. Юсупов отметил, что он начал управлять самолетом только в 32 года — в подростковом возрасте его не приняли в училище из-за проблем со зрением.

Он уточнил, что без художественного вымысла при этом не обошлось. Летчик рассказал, что в реальности все события 15 августа 2019 года происходили быстрее, а после посадки никто не остался сидеть в самолете. Все пассажиры и члены экипажа немедленно эвакуировались.

Буквально за считанные секунды после взлета птицы попали в двигатель, самолет начал снижаться, произошла экстренная посадка, — отмечает Юсупов.

9 марта в Москве состоялась светская премьера нового российского фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Картина посвящена подвигу экипажа лайнера Airbus A321-211. Капитан Дамир Юсупов смог посадить на кукурузном поле борт, у которого отказали оба двигателя, тем самым он спас 233 жизни.