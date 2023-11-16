Гардемарины, «Легенда о самбо» и комедия про отцов: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба «Медиа-Телеком»/Алексей Молчановский

Кадр из фильма «Гардемарины 1787. Война»

Новая прокатная неделя покажет финальный эпизод масштабной истории Светланы Дружининой про гардемаринов, фаворит Каннского кинофестиваля «Книга решений», комедию из Тюмени «Папаша в бегах» с Михаилом Тройником, красочную историю о создании самбо и социальную драму про шахтеров. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Гардемарины 1787. Война»: финал истории о русских мушкетерах

Премьера: 16 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева.

Зачем смотреть: пятый фильм киноэпопеи Светланы Дружининой о доблестных гардемаринах и дворцовых интригах. Лента вышла 5 ноября 2023 года и продолжит события фильма «Гардемарины 1787. Мир».

По сюжету императрица Екатерина II вновь просит доблестных рыцарей послужить России и спасти ее незаконнорожденного сына Алексея Бобринского. Алексей Корсак, Никита Оленев и Павел Горин проделают длинный путь с Мальты до Крыма, где идет война с Турцией, и снова встанут на защиту родины. Гардемарины вместе со своими детьми Александром (сын Корсака) и Александрой (дочь Белова и Ягужинской) станут участниками сражения под Кинбурном.

Светлана Дружинина пообещала зрителям не только убедительные батальные сцены, но и «проникновенную любовную историю наследников гардемаринов».

«Уголь»: социальная драма о шахтерах

Премьера: 16 ноября

Где смотреть: Первый канал

В главных ролях: Виктория Толстоганова, Андрей Соколов, Иван Кокорин, Елена Цыплакова, Юлия Хлынина, Инга Оболдина.

Зачем смотреть: новая социальная драма режиссера Владимира Котта. Действие начинается в 1990-е годы, во времена распада Советского Союза, и продолжается до наших дней. В центре сюжета — русская шахтерская семья. На протяжении 8 серий создатели картины покажут, с какими трудностями ежедневно сталкиваются шахтеры, почему они работают в нечеловеческих условиях и почему не могут быть уверенными, что не останутся под землей до конца своих дней. Сериал расскажет о целой династии шахтеров, которые рискуют жизнью ради благополучия семьи.

«Книга решений»: фаворит Канн о творческом кризисе

Премьера: 16 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Пьер Нина, Бланше Гардин, Франсуаза Лебрюн.

Зачем смотреть: фильм стал одним из хитов Каннского кинофестиваля.

«Книга решений» — автобиографический и первый за восемь лет полнометражный фильм знаменитого режиссера Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума»). Это честная трагикомедия о том, как главный герой — режиссер с коллекцией неврозов и детских страхов — пытается доделать свой киношедевр и попутно не рассориться со съемочной группой.

Как утверждает сам Гондри, картина посвящена творческому кризису. По сюжету режиссер Марк переживает за судьбу своего фильма. Он считает, что продюсеры вот-вот загубят картину, и сбегает с командой единомышленников и отснятым материалом во французскую провинцию к тете. Там Марк заново раскрывает в себе творческий потенциал и составляет «Книгу решений», которая должна помочь ему справляться с проблемами любой сложности.

«Папаша в бегах»: комедия о внезапном отцовстве с Михаилом Тройником

Премьера: 16 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, Анна Уколова.

Зачем смотреть: яркое, смешное и смелое кино о незапланированном родительстве и прелестях отцовства. «Папаша в бегах» — дебют режиссера Алексея Южакова и первая картина небольшой тюменской киностудии.

Главный герой, сибиряк Толя, узнает о беременности подруги и решает сбежать от ответственности на вахту. По дороге Толя знакомится с беспризорником Колей. Из-за нелепой случайности героя называют похитителем детей и объявляют в розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым, которое поможет Толе пересмотреть отношение к отцовству.

«Легенда о самбо»: кинокомикс о советском искусстве самообороны

Премьера: 16 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Антон Вохмин.

Зачем смотреть: новая картина о единоборствах от режиссера фильма «Красный призрак» Андрея Богатырева.

История начинается в середине 1930-х, когда два мастера боевых искусств пытаются создать новую национальную дисциплину. Советский разведчик Василий Ощепков предлагает взять за основу японское дзюдо, а сотрудник НКВД и мастер боевых искусств Виктор Спиридонов — придуманную им самим систему по самообороне. Ученик обоих бойцов Анатолий Харлампиев объединяет базы двух видов борьбы и создает самбо.

Фильм Богатырева — вольная адаптация исторических событий. Зрителям не стоит ждать глубокой спортивной драмы, зато поклонники единоборств насладятся кинематографичностью схваток и ярким визуалом в духе каскадерского кино и гонконгских хитов 1990-х.

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