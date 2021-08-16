Гангстер, анархист и психопат: какой образ Джокера стал лучшим в кино

16 августа в мире отмечают День Джокера — речь идёт о карте Джокер из комплекта 54-карточной французской колоды. Однако с 1960-х годов с этим праздником стали связывать персонажа комиксов издательства DC, который стал по-настоящему культовым злодеем, главным врагом Бэтмена и самым обаятельным клоуном-убийцей. В кинематографе эту роль исполняли разные актёры, но наиболее прочно вписали себя в историю Хит Леджер, Джек Николсон, Джаред Лето и Хоакин Феникс. Каким был лучший кинообраз Джокера и как актёры сходили с ума из-за роли мрачного клоуна-убийцы, — в материале NEWS.ru.

Рождение Джокера в DC

Впервые безумный клоун Джокер появился в самом первом комиксе о Бэтмене 1940 года. Он стал одним из самых ярких и страшных злодеев в мире комиксов далеко не сразу. Поначалу Джокер упоминался лишь вскользь в качестве одного из многочисленных врагов супергероя Бэтмена в мрачном городе Готэме. Джокер, будучи мелким воришкой, упал в чан с кислотой и трансформировался, обретя белую кожу и зелёные волосы. Кроме того, персонаж узнаваем по яркому фиолетовому костюму, трости и в некоторых адаптациях даже шляпы. Он поражает своей изобретательностью, жестокостью и знаниями в химии, а в качестве оружия использует клоунский реквизит.

Дебют Джокера в качестве самостоятельного персонажа в кино произошёл куда позже, в 1966 году в исполнении Сесара Ромеро (фильм «Бэтмен» режиссёра Лесли Х. Мартинсона). Кроме того, было множество анимационных адаптаций, однако в числе самых популярных Джокеров фанаты назовут лишь четыре имени — Леджер, Николсон, Лето и Феникс. При этом поклонники до сих пор не могут определиться, кому из актёров удалось по-настоящему раствориться в образе Джокера.

imdb.com

Как Джокер свёл с ума Леджера

Джокер Леджера в фильме «Тёмный рыцарь» режиссёра Кристофера Нолана лишён истории происхождения и имени, но сохранил традиционный белый грим на лице. Леджер даже за кадром в образе своего персонажа вводил в дрожь съёмочную группу, сроднившись с образом гениального психопата. Леджеровскую версию Джокера называют самым харизматичным злодеем в кинематографе.

До Джокера Леджера ни один злодей еще не дошёл ни в DC, ни в Marvel, — пишут пользователи Сети, сравнивая четырёх актёров.

Успех «Тёмного рыцаря» по большей части лежит на плечах Леджера, который был в меру мрачным и опасно непредсказуемым. При этом Леджеру прочили фиаско в роли клоуна. Даже после появления первых кадров со съёмочной площадки никаких больших ожиданий от грязно загримированного злодея не было. Возможно, именно поэтому Джокеру Леджера удалось так запомниться зрителям, чьи ожидания заведомо были занижены.

К гриму Джокера из «Тёмного рыцаря» было много вопросов — клоуна будто накрасили, а затем облили водой, чтобы он смотрелся неряшливо. И это сделал намеренно сам Леджер, который считал, что его Джокер не будет аккуратно краситься. Именно эта простота и неопрятный внешний вид создают образ опасного и непредсказуемого многоликого психопата, который не считается с правилами приличия и не намерен вписываться в рамки нормального. Был бы Джокер из «Тёмного рыцаря» так же хорош без Леджера? Скорее нет, чем да.

Джокер Леджера расчётливый, принципиальный, умный, это хаос в чистом виде, — отмечают фанаты.

В плане клоунских нарядов Леджер оказался проще коллег по роли Джокера. Скромный костюм приглушённых цветов, потрёпанный галстук и грязный плащ не меняются в ходе фильма (за исключением переодевания в халат медсестры) и хорошо подчёркивают атмосферу «Тёмного рыцаря». Это мрачное, тоскливое кино без надежды, которое держит в приятном напряжении.

Джокер Леджера совершенно безразличен к миру и разочарован в нём. Его главное наслаждение — в жестокости, агрессии и полном хаосе. Из-за такой утрированной мрачности безумцу сложно сопереживать, и это одна из главных проблем леджеровского Джокера: он абсолютное, бескомпромиссное зло.

vsthemes.org

Глубокая актёрская игра Леджера подчёркнута в «Тёмном рыцаре» улыбкой со шрамами и безумием в глазах, он как бы говорит зрителю: «Я способен на всё». Актёр готовился к этой роли основательно, запираясь в пустой квартире и ведя «дневник Джокера». После съёмок Леджер якобы не смог выйти из образа клоуна-убийцы, заразившись его мыслями о саморазрушении. Спустя несколько месяцев находившийся в глубокой депрессии Хит умер от передоза, а последней записью в дневнике было bye bye («пока-пока». — NEWS.ru).

Экстравагантный Джокер Николсона

В 1989 году выходит новый «Бэтмен» от режиссёра Тима Бёртона, где Джокера сыграл Николсон. Здесь клоун получает предысторию, начиная от мелких преступных дел и заканчивая падением в кислоту и повреждением психики. Натянутая улыбка Николсона пугает даже больше, чем шрамы Леджера. По сюжету его персонаж из-за неудачной операции после падения в кислоту остаётся с застывшей улыбкой на лице.

Сначала идёт Николсон, а затем все остальные. Он культовый Джокер, — считают зрители.

Из Джокера Николсона так и тянется наружу зловещий клоун с неудачными шутками, радующийся беспорядкам на улицах города. Костюм Джека эффектный и яркий, действительно клоунский. А сам он вальяжный шутник, словно только что отыгравший номер в цирке, танцующий с тростью перед детьми.

К минусам Джокера 1989 года можно отнести внешнюю перегруженность персонажа, из-за чего воспринимать его на экране становится тяжело. Он чрезмерно яркий, эпатажный, разноцветный и сложный. В какой-то момент Николсон заполняет собой всё пространство фильма, нарушив баланс повествования. Но всё это окупается его иронией, тонко граничащей с серьёзностью опасного гангстера. Джокер Николсона не кривляется и не заигрывает, он говорит прямо: «Я опасен и беспощаден».

Джокер Феникса и «эпилепсия смеха»

В картине «Джокер» 2019 года режиссёра Тодда Филлипса актёр Феникс рассказывает зрителям историю рождения своего персонажа Артура Флека (Джокер. — NEWS.ru) как злодея. Киноделы показали формирование характера психопата, выдвинув на первый план именно внутренние изменения, а не имидж. У него нет натянутой улыбки, шрамов на лице, побелевшей кожи. Но надевая бордовый костюм и нанося грим, стеснительный Флек становится другим человеком.

Джокер Феникса переживает тяжёлые душевные травмы, наблюдая, как жесток и безразличен к нему большой мир. Низший класс принижают, социальные службы закрываются, а сам Флек ежедневно становится объектом травли и избиений. Он худеет на 20 килограммов и медленно теряет рассудок, став символом сопротивления народа.

Во время съёмок Феникс, как и Леджер, оставался в образе своего персонажа, позволяя себе вместе с ним сходить с ума. В этой экранизации найти в Джокере потенциал для раскрытия с новых сторон было сложнее, поскольку Николсон и Леджер крепко закрепили за собой успех. Перед киноделами открывались два пути — переплюнуть предшественников или же сделать качественно иное кино.

Высокие оценки картине дали не все. Американский режиссёр Квентин Тарантино после просмотра фильма сравнил его с культовым «Таксистом» Мартина Скорсезе, назвав фильм однообразным.

Это в таком мире мы сейчас живём? Берёшь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой‑то артефакт поп-культуры? — задался вопросом Тарантино.

В «Джокере» 2019 года безумный клоун не является абсолютным злом, а враги — далеко не святые жертвы его злодейств. Персонаж Флека чётко разделяет белое и чёрное, но тяжёлые жизненные удары подталкивают его к выбору последнего. Поэтому зритель начинает сопереживать «плохому парню» и искать его поступкам оправдания. В Готэме у Флека появляются последователи, которые воспринимают его как героя, способного дать отпор власти.

При этом у Джокера Феникса тоже есть своя фишка — хохот, который вызван редкой «эпилепсией смеха».

Такой смех абсолютно не вписывается в ситуацию. На самом деле пациенту не весело и не смешно, просто он или она не могут контролировать припадок, — объясняет в беседе с Би-би-си невролог Франциско Хавьер Лопес.

Окончательно превратившись в Джокера, Флек надевает костюм, наносит белый грим, перестаёт сдерживать смех и посвящает странным танцам длинные сцены фильма. Через них зритель может наблюдать окончательный переход от Флека до Джокера.

«Сладкий» Джокер Лето

Джокер Лето из «Отряда самоубийц» — психопат в линзах, с крашеными волосами и золотыми зубами, напоминающий современную звезду музыкальной индустрии. С Джокером Лето вышла противоположная Леджеру история: по первым кадрам со съёмочной площадки ожидания зрителей оказались выше того, что было представлено в итоге.

kinopoisk.ru

На снимках безумный клоун Лето выглядел как жестокий анархист с внушительным авторитетом в преступном мире. Но на экране его Джокер оказался пресным, слишком «сладким» и прилизанным для сумасшедшего убийцы.

Джаред в такой компании, правда, кажется совершенно лишним. Думаю, ему как оскароносному актеру также обидно, что он провалил роль такого уровня. Подобный шанс предоставляется очень немногим, — пишет один из пользователей Сети.

Вроде все атрибуты Джокера на месте, и даже волосы покрашены в ярко-зелёный цвет, но на выходе у кинематографистов получился разукрашенный преступник с красивым, подтянутым телом, без истории или душевных болей. Джокера Лето можно принять за хороший косплей на культового персонажа комиксов, и на фестивале Comic Con этот парень действительно мог бы иметь успех. Однако на больших экранах клоун без фишки (шрамы, застывшая улыбка, эпилепсия) оказался не самой выдающейся ролью Джареда Лето.

В случае с Джокером Лето костюм стал самой сильной стороной. Авторы детально проработали внешний вид своего злодея, сделав его приближенным к канонам комиксов, при этом добавив какие-то современные веяния. Его клоун-убийца вышел стильным, эстетичным и даже обаятельным гангстером.

Не всегда в его образах преобладали яркие цвета, скорее, это были тёмные или белые тона, строго подчёркивающие его значимость в преступном мире. Костюмы Джокер Лето часто меняет, добавляя украшения в виде цепей и стараясь показывать многочисленные татуировки на теле. Лето не старается быть клоуном, он экстравагантный безумец, который часто проявляет несдержанную и необоснованную агрессию. И в то же время он показывает человечность, пускаясь на поиски любимой или же прыгая за ней в чан с кислотой.

Все образы Джокера из разных киноадаптаций усиленно стараются не перекликаться друг с другом, и им это удаётся. Безразличный психопат Леджера, экстравагантный убийца Николсона, хохочущий, но печальный клоун Феникса, и стильный гангстер Лето одновременно похожи и отличаются во всём. Актёры смогли по-разному разыграть карту Джокер, в некоторых случаях пожертвовав психическим здоровьем.