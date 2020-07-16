Гай Ричи запустил программу по борьбе за расовое разнообразие

https://static.news.ru/photo/e4708af0-c75d-11ea-afd4-fa163e074e61_660.jpg Гай Ричи Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Британский режиссёр выступил автором инициативы по борьбе за расовое разнообразие. Программа Set Access направлена на поддержку работников творческих профессий путём предоставления оплачиваемых стажировок.

За первые пять лет организация Creative Access совместно с Ричи намерена создать кадровый резерв из по меньшей 250 человек. В приоритете на ближайший период находятся темнокожие молодые люди из неблагополучных семей, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссёр обязуется нанимать на съёмки каждого своего фильма десять стажёров. Он также обратился за поддержкой к своим коллегам, и первым отозвался создатель серии фильмов Kingsman Мэттью Вон.

Кроме того, стартовала программа, которая даст новым сотрудникам профессиональное образование. Она нацелена на увеличение зарплат и продвижение по карьерной лестнице тех, «кто не соответствует стандартам индустрии». По данным Creative Access, в британской отрасли кино из всех сотрудников только 3% — азиатского происхождения или темнокожие.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джей Джей Абрамс, снявший фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», передаст со своей женой Кэти $10 млн общественным организациям, занимающимся борьбой с расизмом.