Фёдор Соснов назначен врио главы Фонда кино после ухода Вячеслава Тельнова

https://static.news.ru/photo/2ad12b3e-490a-11eb-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Соснов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Фёдор Соснов. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого Фонда Соснова Фёдора Геннадьевича, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул пост. Он заявил, что сделал это добровольно, и призвал не искать в его уходе подтекста.

Я с 25 декабря уволился по собственному желанию. Просто ушёл, никакой подоплёки, — приводит слова Тельнова РИА Новости.

Пока неясно, чем он будет заниматься в дальнейшем. Сам Тельнов отметил, что пока не готов ответить на этот вопрос.

Исполнительным директором Фонда кино Вячеслав Тельнов был назначен в ноябре 2018 года, сменив Антона Малышева. Ранее он являлся генеральным директором Госфильмофонда, этот пост он занимал с января 2018 года. А с 2011 по 2018 год он являлся главой департамента кинематографии Минкульта.

В свою очередь, постановление об увольнении Тельнова также было подписано Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации. Документ подтверждает слова Тельнова о том, что его отправили в отставку по его же просьбе.

Стоит отметить, что ещё на прошлой неделе глава Минкульта Ольга Любимова анонсировала кадровые изменения в Фонде кино, призвав, впрочем, не торопиться с разговорами на эту тему до того, как будут распределены 4,2 млрд рублей, выделенные государством в качестве субсидий. Они были распределены 25 декабря между 647 кинотеатрами и 54 кинокомпаниями.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил в 2021 году профинансировать трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах. По данным пресс-службы Кремля, соответствующий пункт содержится в списке поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры.

Правительству необходимо выделить в 2021 году дополнительные средства из федерального бюджета с целью организации профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих театров страны и концертных организаций для их трансляции в виртуальных концертных залах и демонстрации в кинотеатрах.