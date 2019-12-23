Российский режиссёр Фёдор Бондарчук представил в Москве свой новый фильм «Вторжение».
Премьерный показ картины прошёл в киноцентре «Октябрь» 23 декабря,
Это счастье — работать с такой командой. Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично Владимира Мединского. Спасибо! Ну и как всегда, приятного просмотра! — сказал кинематографист.
На мероприятии присутствовали актёры Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, сыгравшие главные роли в киноленте, и министр культуры России Владимир Мединский.
Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Вторжение» Фёдора Бондарчука. В широкий прокат картина выйдет 1 января 2020 года.
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