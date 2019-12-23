Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Китайско-американский актёр Джеки Чан рассказал, что чуть не погиб во время съёмок нового боевика «Авангард».

На пресс-конференции он заявил, что оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул во время работы над сценой, которую снимали в море, сообщает The Star Online. Я внезапно почувствовал...