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Футбольный бог-хулиган: премьера фильма «Я – Златан» прошла в Москве
Кино

Футбольный бог-хулиган: премьера фильма «Я – Златан» прошла в Москве

21:10, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 27 января в российском прокате — фильм, посвящённый жизни известного футболиста, лучшего бомбардира за всю историю шведской сборной Златана Ибрагимовича.

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и таланту Ибрагимовичу удалось завладеть сердцами миллионов. При виде него ликуют стадионы, и нападающий «Милана» всегда оправдывает ожидания футбольных фанатов — не только игрой, но экспрессивным поведением на поле, выливающимся в драки и оскорбления соперников.

Тем не менее Златан Ибрагимович — живая легенда мирового футбола. Кадры премьеры фильма «Я — Златан» с участием российских звёзд — в галерее NEWS.ru.

Футболист и тренер Сергей Игнашевич

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алиса Вокс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Борис Дергачев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова

Сергей Булкин/NEWS.ru

евец Родион Газманов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Носик и певец Родион Газманов (слева направо)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гимнаст Артур Далалоян, супруга Ольга Бородина, дети Степан и Каролина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Миронова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова (справа) и ее дочь Полина Аксенова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Кирилл Кикнадзе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Виктор Гусев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист и тренер Сергей Игнашевич, его супруга Наталья и сыновья

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Шнякин и футболист Алан Гатагов (слева направо)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Крайнова, актриса театра, кино и телевидения

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Марат Башаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

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