Футбольный бог-хулиган: премьера фильма «Я – Златан» прошла в Москве

С 27 января в российском прокате — фильм, посвящённый жизни известного футболиста, лучшего бомбардира за всю историю шведской сборной Златана Ибрагимовича.
Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и таланту Ибрагимовичу удалось завладеть сердцами миллионов. При виде него ликуют стадионы, и нападающий «Милана» всегда оправдывает ожидания футбольных фанатов — не только игрой, но экспрессивным поведением на поле, выливающимся в драки и оскорбления соперников.
Тем не менее Златан Ибрагимович — живая легенда мирового футбола. Кадры премьеры фильма «Я — Златан» с участием российских звёзд — в галерее NEWS.ru.
Футболист и тренер Сергей Игнашевич
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алиса Вокс
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Борис Дергачев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Дана Борисова
Сергей Булкин/NEWS.ru
евец Родион Газманов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Носик и певец Родион Газманов (слева направо)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гимнаст Артур Далалоян, супруга Ольга Бородина, дети Степан и Каролина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Миронова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Дана Борисова (справа) и ее дочь Полина Аксенова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналист Кирилл Кикнадзе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортивный комментатор Виктор Гусев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Футболист и тренер Сергей Игнашевич, его супруга Наталья и сыновья
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Дмитрий Шнякин и футболист Алан Гатагов (слева направо)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Яна Крайнова, актриса театра, кино и телевидения
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Марат Башаров
Сергей Булкин/NEWS.ru