Футбольный бог-хулиган: премьера фильма «Я – Златан» прошла в Москве

С 27 января в российском прокате — фильм, посвящённый жизни известного футболиста, лучшего бомбардира за всю историю шведской сборной Златана Ибрагимовича.

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и таланту Ибрагимовичу удалось завладеть сердцами миллионов. При виде него ликуют стадионы, и нападающий «Милана» всегда оправдывает ожидания футбольных фанатов — не только игрой, но экспрессивным поведением на поле, выливающимся в драки и оскорбления соперников.

Тем не менее Златан Ибрагимович — живая легенда мирового футбола. Кадры премьеры фильма «Я — Златан» с участием российских звёзд — в галерее NEWS.ru.