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Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал фильмы Marvel

Коппола: Marvel снимает прототипы одного того же фильма
10:16, 18 февраля 2022
Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал фильмы Marvel Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: kinopoisk.ru
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Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола в интервью изданию GQ раскритиковал современную киноиндустрию и студию Marvel. По мнению режиссёра, Marvel делает «фильмы-прототипы», каждый раз снимая одну и ту же историю, добавляя разные детали. Коппола полагает, фильм должен быть личной истории и именно этого не хватает супергеройскому кино.

Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите «Дюну» Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять «Не время умирать» в постановке Кэри Фукунаги,сказал он.

Ранее культовый американский режиссёр, автор фильмов «Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня», «Бойцовая рыбка» Коппола поддержал своего коллегу Мартина Скорсезе, который также критиковал фильмы Marvel. Он заявил, что такие ленты — это нечто «отвратительное».

Скорсезе в свою очередь заявил, что такие ленты созданы, чтобы удовлетворить специфический набор потребностей зрителя и в этих фильмах нет откровения, тайны или риска.

Позже на сторону известных кинематографистов встала российская актриса Рената Литвинова, которая отметила, что кино — это в первую очередь «искусство, катарсис, личная история», сделанные не ради денег.

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