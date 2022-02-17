Фрэнсис Форд Коппола снова раскритиковал фильмы Marvel

Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола в интервью изданию GQ раскритиковал современную киноиндустрию и студию Marvel. По мнению режиссёра, Marvel делает «фильмы-прототипы», каждый раз снимая одну и ту же историю, добавляя разные детали. Коппола полагает, фильм должен быть личной истории и именно этого не хватает супергеройскому кино.

Картины Marvel — это прототип одного фильма, который создается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Возьмите «Дюну» Дени Вильнева — чрезвычайно талантливого, одаренного постановщика. А можно взять «Не время умирать» в постановке Кэри Фукунаги, — сказал он.

Ранее культовый американский режиссёр, автор фильмов «Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня», «Бойцовая рыбка» Коппола поддержал своего коллегу Мартина Скорсезе, который также критиковал фильмы Marvel. Он заявил, что такие ленты — это нечто «отвратительное».

Скорсезе в свою очередь заявил, что такие ленты созданы, чтобы удовлетворить специфический набор потребностей зрителя и в этих фильмах нет откровения, тайны или риска.

Позже на сторону известных кинематографистов встала российская актриса Рената Литвинова, которая отметила, что кино — это в первую очередь «искусство, катарсис, личная история», сделанные не ради денег.