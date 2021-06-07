«Форсаж» едет в Канны: девятую часть покажут на фестивале вне конкурса

https://static.news.ru/photo/f19ec470-c7a3-11eb-ac5a-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Новый «Форсаж» «подвинет» Уэса Андерсона, Кирилла Серебренникова и других — фильм поедет в этом году в Канны. Изданию Variety стало известно, что девятая часть будет показана вне конкурса 14 июля.

Новинка с Вин Дизелем, Джоном Синой и Мишель Родригес в главных ролях уже неплохо показала себя на международной арене. Фильм собрал в прокате более $250 млн. Ничего удивительного, что девятую часть решили показать в рамках открытого показа Канн. Команда, вероятно, ради этого события не поедет, но явно оценила успех.

Ранее Вин Дизель поделился ожиданиями от новинки. По его словам, прибыль сейчас его не волнует — важно «ощущение от кинопросмотра».

В 2021-м исполняется 20 лет культовой франшизе «Форсаж» (Fast and Furious). Дословный перевод — «Быстрые и яростные». С тех пор режиссёры и продюсеры не всегда быстро, но «яростно» выдали девять фильмов. Премьера последнего состоялась в мае. В сериале есть 10-й боевик — спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу». История о стритрейсерах давно вышла за пределы улиц Лос-Анджелеса, превратившись в действо планетарного масштаба. Почему это плохо и почему проект сам себя хоронит — в материале NEWS.ru.