Фонда удивила моложавым видом в 86 лет: фото с открытия Каннского фестиваля

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейн Фонда

Сегодня стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, который продлится 12 дней. 19 фильмов из разных стран будут претендовать на награду «Золотая пальмовая ветвь».

Российский режиссер Кирилл Серебренников представит в основном конкурсе новую картину «Лимонов, баллада об Эдичке», которую многие называют достойным претендентом на победу в нескольких номинациях. Публициста и политика Эдуарда Лимонова сыграл актер Бен Уишоу.

На открытии Каннского кинофестиваля зрителям показали фильм Кантена Дюпье «Второй акт». Главную роль в романтической комедии сыграла Леа Сейду. Актриса появилась на красной дорожке церемонии в серебряном платье с пайетками, фасон которого подчеркнул линию декольте и плечи звезды. Она позировала фотографам с коллегой Рафаэлем Кенаром.

Член жюри фестиваля Ева Грин решила надеть платье-бюстье черного цвета с пышной юбкой и блестящим верхом. Актриса не стала отвлекать внимание от наряда прической и собрала волосы в хвост.

86-летняя Джейн Фонда выбрала пиджак и свободные брюки темного цвета для выхода на красную дорожку. Актриса дополнила образ крупным украшением на шее. Мало кто из собравшихся мог поверить возрасту Фонды.

55-летняя модель Хелена Кристенсен надела светлый наряд с шлейфом и белые босоножки. Ей пришлось аккуратно позировать фотографам, чтобы не споткнуться на ткани.

Актриса Мерил Стрип позировала папарацци в длинном платье розового цвета с драпировкой на талии. Позже звезда получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» на торжественной церемонии открытия фестиваля.

Кто еще стал гостями открытия кинофестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.