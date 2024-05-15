Сегодня стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, который продлится 12 дней. 19 фильмов из разных стран будут претендовать на награду «Золотая пальмовая ветвь».
Российский режиссер Кирилл Серебренников представит в основном конкурсе новую картину «Лимонов, баллада об Эдичке», которую многие называют достойным претендентом на победу в нескольких номинациях. Публициста и политика Эдуарда Лимонова сыграл актер Бен Уишоу.
На открытии Каннского кинофестиваля зрителям показали фильм Кантена Дюпье «Второй акт». Главную роль в романтической комедии сыграла Леа Сейду. Актриса появилась на красной дорожке церемонии в серебряном платье с пайетками, фасон которого подчеркнул линию декольте и плечи звезды. Она позировала фотографам с коллегой Рафаэлем Кенаром.
Член жюри фестиваля Ева Грин решила надеть платье-бюстье черного цвета с пышной юбкой и блестящим верхом. Актриса не стала отвлекать внимание от наряда прической и собрала волосы в хвост.
86-летняя Джейн Фонда выбрала пиджак и свободные брюки темного цвета для выхода на красную дорожку. Актриса дополнила образ крупным украшением на шее. Мало кто из собравшихся мог поверить возрасту Фонды.
55-летняя модель Хелена Кристенсен надела светлый наряд с шлейфом и белые босоножки. Ей пришлось аккуратно позировать фотографам, чтобы не споткнуться на ткани.
Актриса Мерил Стрип позировала папарацци в длинном платье розового цвета с драпировкой на талии. Позже звезда получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» на торжественной церемонии открытия фестиваля.
Кто еще стал гостями открытия кинофестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Мерил Стрип на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Джейн Фонда на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Актеры Леа Сейду и Рафаэль Кенар на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Член жюри Хирокадзу Кореэда на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Yara Nardi/REUTERS
Грета Гервиг, председатель жюри 77-го Каннского кинофестиваля, и члены жюри Омар Си и Лили Гладстон на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Хелена Кристенсен на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Yara Nardi/REUTERS
Режиссер Квентин Дюпье и актеры Луи Гаррель, Леа Сейду, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо и продюсер Уго Селиньяк на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Александра Лами на красной дорожке церемонии открытия и показ фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Член жюри Ева Грин на сцене во время церемонии открытия и показа фильма «Le deuxieme acte» (Второй акт)
Фото: Yara Nardi/REUTERS
Мерил Стрип, награжденная Почетной Золотой пальмовой ветвью с Жюльет Бинош во время церемонии открытия и показа фильма « Le deuxieme acte» (Второй акт)