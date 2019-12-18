https://static.news.ru/photo/f6d33a42-218d-11ea-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: fond-kino.ru

Государственную поддержку получит 21 проект в области кинематографа, сообщили представители российского Фонда кино (ФК). Очная защита идей прошла ещё в ноябре 2019 года.

Среди них картины: «Бешенство», «Гензель и Гретель», «День города», «Спасите Колю!», «Отель Белград». На условиях стопроцентного возврата средств ФК поможет лентам «Аманат», «Любовницы 2», «Лёд 2», «Одиннадцать молчаливых мужчин», говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. В их числе — «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».

Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских фильмов, в 2018-м — 140. Как пояснил изданию аналитик кинобизнеса Сергей Лавров, чтобы фильм был признан коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше средств, чем на него было потрачено.