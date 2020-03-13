https://static.news.ru/photo/0791c09c-6527-11ea-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Компания KD Studios, ранее известная как Kinodanz, обязалась выплатить Фонду кино 45 млн рублей после заключения мирового соглашения. Также организация должна будет погасить 292 тысячи рублей неустойки.

11 марта Арбитражный суд Москвы утвердил соглашение, согласно которому долг по договору от 22 августа 2019 года следует закрыть до 31 декабря, сообщает РИА Новости. Должник полностью признал обязательство по возмещению суммы и, начиная с марта, будет производить выплаты истцу неравными частями по согласованному графику. В декабре должна быть погашена самая крупная сумма — 18 млн рублей.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), KD Studios трижды получала господдержку на съёмки картин «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Танцы насмерть». Суммарно Минкультуры выделило компании 52 млн рублей на безвозвратной основе. Отмечается, что все три фильма не окупились в прокате.

Иск о возмещении выделенных на производство картин финансов Фонд кино подал в декабре 2019 года, писал NEWS.ru.