Фонд кино ищет сценарий для фильма об СВО: сколько готовы заплатить и кому Фонд кино запустил конкурс сценариев, посвященных спецоперации на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Фонд кино запустил конкурс сценариев, посвященных спецоперации на Украине. Сколько заплатят автору лучшего, какие фильмы об СВО уже сняты и что с ними не так?

Сколько получит автор лучшего сценария фильма об СВО

Фонд кино по инициативе Министерства культуры РФ запустит дополнительный конкурс сценариев о событиях СВО в рамках программы «Автор». Исполнительный директор фонда Федор Соснов заявил, что от участников ждут работы, «посвященные событиям, разворачивающимся на территории новых субъектов РФ в период до 2014 года, и, безусловно, посвященные событиям, происходившим в рамках СВО».

Стипендиаты, принимающие участие в программе «Автор», смогут получать по 150 тысяч рублей ежемесячно в течение одного календарного года на создание киносценария. Из перечня требований к претендентам на участие в программе в 2023 году было исключен пункт о наличии профильного образования.

Кто настаивал на съемках фильмов об СВО

Летом режиссер из Донецка Владимир Агранович, снявший первый сериал о специальной военной операции, представил петербургским студентам свой новый фильм «Донбасс. Признанный». При этом он был возмущен игнорированием темы СВО «российскими киношниками».

«Меня, наоборот, удивляет, почему российские киношники всячески игнорируют тему спецоперации, словно вообще ничего не происходит. Все русские фильмы и сериалы происходят в мире до 24 февраля. А спецоперация — это то, что меня лично волнует, о чем хочется говорить. Кино сейчас — культурный фронт. Это сильнейший инструмент влияния на человека. Если не снимать патриотические фильмы, люди будут смотреть то, что снимет враг», — возмущался режиссер.

С ним не согласился советский и российский кинорежиссер народный артист РФ Карен Шахназаров. Он отметил, что в России уже скоро может появиться большое количество патриотических кинофильмов, в которых будет поднята тема специальной военной операции на Украине, однако этот процесс требует времени.

«Надо понимать, что кино — это такая область, которая требует много времени. Кино долго делается. Поэтому рассчитывать на то, что в период боевых действий появится много картин, довольно наивно. На это все-таки нужно много времени», — пояснил режиссер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Певцов

Иной точки зрения придерживается первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. По его мнению, современному обществу необходимы фильмы об СВО, но появятся они лишь тогда, когда в обществе произойдет «осмысление происходящего». Актер отметил, что хорошие картины об СВО могут выйти на экраны не раньше чем через 10–15 лет.

«Фильмы об СВО необходимы, конечно же, и они появятся. Как появились великие фильмы о Великой Отечественной войне, но они появились через 10–15 лет, самые лучшие фильмы. Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут», — считает Певцов.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что в школах, в том числе и для учеников начальных классов, стоит показывать документальные фильмы о бойцах специальной военной операции на Украине. По его словам, не существует никаких препятствий для рассказа о военнослужащих, которые исполнили патриотический долг.

Как обстоят сейчас дела с фильмами об СВО

Первый художественный фильм об СВО вышел на экраны в августе 2023 года. Действие фильма «Свидетель» происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером картины выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе. Несмотря на это, оценки фильма были очень низкими.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Свидетель»

В октябре стало известно о съемках сериала по произведению «Ополченский романс» Захара Прилепина. По сюжету, журналист Суворов отправляется в Донбасс с гуманитарным грузом, но истинная цель его поездки заключается в другом — узнать правду. Герой подозревает свою супругу в связи со знакомым Лесенцовым. Суворову предстоит переосмыслить свою жизнь на фоне всех происходящих с ним событий. Лента выйдет в 2024 году. Премьера должна состояться в онлайн-кинотеатре PREMIER.

О планах снять кино об СВО говорили Иван Охлобыстин, бывший муж директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой Валерий Николаев и актер Стивен Сигал. Российские режиссеры Владимир Бортко и Игорь Копылов в беседе с NEWS.ru рассказали, что согласились бы снять фильм про Мариуполь и завод «Азовсталь». Они заявили, что «почли бы за честь» сделать такое кино.

Кроме того, старший сын актрисы Яны Поплавской Клим после начала спецоперации отправился на фронт, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил поехать в зону СВО в качестве медика.

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