https://static.news.ru/photo/d1463d80-35f9-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фонд кино подал иск на 45 млн рублей в Арбитражный суд Москвы к кинокомпании KD Studios, ранее известной как Kinodanz.

Согласно документу, производитель фильмов не вернул государственной организации часть средств, выделенных на съёмки фильма «Эбигейл», сообщают «Ведомости».

Суд принял к производству иск, поданный 30 декабря, и начнёт рассматривать его в феврале.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), KD Studios трижды получала господдержку на съёмки картин «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Танцы насмерть». Суммарно Минкультуры выделило компании 52 млн рублей на безвозвратной основе. Отмечается, что все три фильма не окупились в прокате.

Как писал NEWS.ru, глава Министерства культуры России Владимир Мединский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что профильный департамент ведомства и Фонд кино не справляются с продвижением отечественных фильмов как в других странах, так и в маленьких городах внутри государства.