Лауреаты премии «Оскар» и одна из самых красивых пар Голливуда — Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас — отмечают дни рождения в один день, 25 сентября. В этом году на двоих им исполняется 125 лет: Кэтрин Зета-Джонс празднует 50-летие, а её супруг Майкл Дуглас — 75 лет. Пара вместе уже около 20 лет — они поженились в 2000-м году. Вместе они преодолели тяжелейшие испытания — рак гортани четвёртой стадии у Дугласа, лечение в психиатрической клинике Зеты-Джонс, и вопреки всем «пророкам», говорившим о скором разводе, актёры до сих пор в браке и воспитывают двух дочерей. News.ru собрал яркие фотографии актёров.