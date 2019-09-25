Один из известнейших испанских режиссёров, лауреат многочисленных премий Педро Альмодовар отмечает 70-летие. Последнюю награду — «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф — юбиляр получил в конце августа. Ранее он дважды становился лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус», получил пять премий BAFTA и девять наград национальной испанской кинопремии «Гойя». News.ru предлагает топ-10 фильмов режиссёра, за просмотром которых можно скоротать осенний вечер, а заодно отпраздновать юбилей мастера.

Педро Альмодовар

kinopoisk.ru

Всё о моей матери (1999)

kinopoisk.ru

Поговори с ней (2002)

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Возвращение (2006)

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Боль и слава (2019)

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Женщины на грани нервного срыва (1988)

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Живая плоть (1997)

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Разомкнутые объятия (2009)

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Дурное воспитание (2004)

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Кожа, в которой я живу (2011)

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Свяжи меня (1989)

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