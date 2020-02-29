https://static.news.ru/photo/c1afcc62-5b3b-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicole Kubelka via www.imago-ima/Global Look Press

Фильм «Зла не существует», снятый иранскими, немецкими и чешскими кинематографистами, завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля. Об этом объявило жюри киносмотра на торжественной церемонии подведения итогов.

В основе сюжета — истории четырёх мужчин, которые рассказывают о степени индивидуальной свободы. Один — примерный семьянин, но скрывает тайну от своих близких. Второй — должен убить человека, но не в состоянии представить, как это можно сделать. Третий собирается сделать предложение своей невесте, но обстоятельства меняются так, что рушатся его планы. Четвёртый является врачом, отдавшим предпочтение затворничеству.

Каждый из героев вынужден отстаивать свою свободу любой ценой.

Лучшим документальным фильмом признана работа камбоджийского режиссёра Рити Панха «Облучённые». Лучшим актёром стал Элио Джермано — исполнитель главной роли в фильме «Я хотел спрятаться», лучшей актрисой — немка Паула Бер за роль в картине «Ундина».

Лучшим режиссёром жюри фестиваля признало Хон Сан СУ, снявшего кино «Женщина, которая бежала». Гран-при фестиваля получила лента «Никогда, редко, иногда, всегда». Она является совместным проектом американских и британских кинематографистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу