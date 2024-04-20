Фильм «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым: сюжет, актеры, когда выйдет

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Кинотека»

Фото со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши»

В России завершились съемки фильма «Возвращение попугая Кеши». О чем будет эта кинолента, кто в ней сыграл, каков сюжет?

О чем фильм «Возвращение попугая Кеши»

Сюжет картины разворачивается в современном городе Сочи. Главный герой Митяй работает школьным учителем географии. В личной жизни у молодого человека не все гладко. Девушка Митяя Лера решила взять паузу в отношениях, поскольку хочет роскошной жизни, которую учитель географии ей обеспечить не может.

В один из солнечных дней герой встречает говорящего и очень умного попугая Иннокентия, которого свои называют Кеша. Птица рассказывает Митяю, что происходит из древнего рода и сейчас ищет свою возлюбленную, с которой их разлучили. Новые друзья заключают сделку: Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную. По условиям договора пернатый наставник должен «прокачать» учителя географии так, чтобы тот начал много зарабатывать.

«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор. Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я хочу сделать так, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!» — рассказал режиссер картины Олег Асадулин.

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Кинотека» Фото со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши»

Какие актеры сыграли в фильме «Возвращение попугая Кеши»

Роль школьного учителя географии Митяя сыграл звезда сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. Актер рассказывал, что ему понравилось работать на площадке с животными. По-настоящему дружеские отношения у Кологривого сохранились с исполнителями титульной роли — попугаями Кокой и Альбой. Портал «Кино-Театр.ру» писал, что Кологривый, как старший брат, периодически даже вступался за пернатых артистов, если их не воспринимали как актеров. Попугаи в свою очередь отвечали взаимностью и очень четко выполняли все команды режиссера на дублях.

Помимо двух попугаев Коки и Альбы, сыгравших Кешу, в съемках картины также участвовали обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр. Кологривый рассказал, что ему было не сложно работать с четвероногими и крылатыми коллегами.

«Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком, и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнеры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, все как у людей», — рассказывал Кологривый.

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Кинотека» Фото со съемок фильма «Возвращение попугая Кеши»

Артист также отметил актерский состав «Возвращения попугая Кеши». Экранной девушкой Кологривого Лерой стала Ирина Безряднова. В съемках картины также приняли участие Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.

«Вообще на этом проекте у нас сложился невероятный актерский состав — Оксана Акиньшина, Рома Курцын в абсолютно необычном для себя образе, Никита Дювбанов, Ирина Безряднова. Мне кажется, у нас получилось сделать яркое, очень душевное и доброе кино с классными аттракционами внутри! Буду с нетерпением ждать премьеры», — говорил Кологривый.

Съемки ленты проходили в Москве и Сочи. Производством ленты занималась кинокомпания «Кинотека». Продюсерами проекта выступили Георгий Малков, Константин Трофимов, Сергей Стегний. Сценарий фильма «Возвращение попугая Кеши» создал Константин Трофимов.

Релиз картины о географе, подружившемся с попугаем Иннокентием, назначен на осень 2024 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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