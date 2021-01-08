Фильм «Уроки фарси» Перельмана не сможет претендовать на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/c2be2232-52ae-11eb-9516-fa163e074e61_660.jpg Фото: ONE TWO Films

Выдвинутую от Белоруссии на премию «Оскар» картину «Уроки фарси» режиссёра Вадима Перельмана лишили права претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Продюсер фильма Илья Стюарт подтвердил, что драму сняли с гонки.

Причиной такого решения Американской академии кинематографических искусств стало нарушение требования о том, что большинство творческих позиций в фильме должны занимать жители страны, которая подаёт заявку.

Белорусский комитет и наши партнёры-продюсеры посчитали, что картина отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премию «Оскар». Однако тот факт, что фильм является международным и что основной его язык — не официальный язык представившей его страны, означает, что наш случай оказался совершенно уникальным, — сказал Стюарт порталу Variety.com.

Премьера драмы, посвящённой Второй мировой войне, состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году. События картины разворачиваются в оккупированной Франции. Главный герой — бельгиец, заключённый концлагеря Жиль Кремье. Он притворяется персом, чтобы избежать смерти, и его отправляют преподавать фарси, которого он не знает, немецкому офицеру Клаусу Коху. Главные роли сыграли Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.

Для фильма придумали даже фальшивую версию фарси со специальной грамматикой и словарём из 600 слов. Создавался фильм в коллаборации с Россией, Германией и Белоруссией, где снимали драму.

Как ранее писал NEWS.ru, киностудия Marvel Studios запланировала съёмки продолжения фильма «Чёрная Пантера» на июль 2021 года.

Как ожидается, съёмочная группа направится в Атланту (штат Джорджия) и пробудет там на протяжении шести месяцев.