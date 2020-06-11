Фильм «Унесённые ветром» стал хитом на Amazon после скандала с HBO

Фильм «Унесённые ветром» 1939 года возглавил рейтинг продаж компании Amazon в разделе «Фильмы и телепроекты». Это произошло через сутки после того, как его временно удалил стриминговый сервис HBO Max.
Сейчас магазин Amazon реализует двухдисковую DVD-версию «Унесённых ветром», выпущенную к 70-летнему юбилею фильма, а Amazon Video предлагает фильм как в прокат, так и для покупки,
Картину закрыли на платформе на фоне протестов в США, которые начались в конце мая, после того как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
Представители онлайн-кинотеатра отметили, что «Унесённые ветром» могут позже вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы», писал NEWS.ru.
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