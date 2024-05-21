На 77-м Каннском международном кинофестивале представили фильм о 45-м президенте США Дональде Трампе «Ученик». Релиз картины спровоцировал скандал. Каким в «Ученике» показан Трамп и почему авторам грозит суд?
О чем фильм «Ученик»
Ленту о Трампе создал режиссер Али Аббаси. Совместно с Гэбриэлом Шерманом он написал сценарий скандального фильма.
В центре сюжета фрагмент биографии юного бизнесмена. Лента рассказывает о карьере Трампа в момент, когда он занимался недвижимостью в Нью-Йорке в 1970–1980-е годы. Фильм повествует об отношениях между предпринимателем и консервативным юристом и политиком Роем Коном, который учил своего подопечного жестким методам ведения политики и бизнеса.
«„Ученик“, который называют вдохновленным реальными событиями, изображает отношения Трампа с Коном как фаустовскую сделку, которая способствовала его восхождению как бизнесмена, а затем и как политика. Трамп в исполнении Стэна изначально был более наивным борцом за недвижимость, который вскоре трансформировался благодаря образованию Кона», — говорится в публикации Associated Press.
Главную роль в «Ученике» сыграл звезда «Мстителей» Себастиан Стэн. Образ супруги Дональда Трампа Иваны на экране воплотила болгарская актриса Мария Бакалова, знакомая зрителям по фильму «Борат 2». Адвоката Трампа сыграл Джереми Стронг.
Что за скандал произошел с фильмом «Ученик»
Одной из наиболее спорных стала сцена, изображающая изнасилование Трампом бывшей супруги после бытовой ссоры. При этом в 1990-х во время судебного разбирательства по делу о разводе Ивана утверждала, что муж изнасиловал ее, но в 2015-м году уточнила, что ее слова были метафорой. Женщина отметила, что скорее «чувствовала себя изнасилованной», чем подверглась насилию в прямом смысле. Сам Трамп также отвергал факт изнасилования.
«Эта сцена и другие делают „Ученика“ потенциально взрывоопасной драмой на большом экране в разгар президентских выборов в США», — отметили эксперты в беседе с Associated Press.
Кроме того, 20 мая Variety сообщил о возможном закулисном конфликте, связанном с «Учеником». Анонимные источники издания сообщили, что миллиардер и бывший владелец команды Washington Commanders, являющийся инвестором фильма, оказал давление на создателей ленты, чтобы те отредактировали фильм из-за изображения Трампа.
«Источники сообщают, что Снайдер, друг Трампа, пожертвовал $1,1 млн своему инаугурационному комитету и победе Трампа в 2016 году и $100 тысяч на его президентскую кампанию 2020 года, вложил деньги в фильм через Kinematics, потому что у него сложилось впечатление, что это лестное изображение 45-го президента. Снайдер наконец увидел отрывок из фильма в феврале и, как говорят, был в ярости», — говорится в публикации Variety.
При этом президент Kinematics Эмануэль Нуньес утверждает, что творческий конфликт между его компанией и создателями фильма не затронул Снайдера.
«Все творческие и деловые решения, связанные с „Учеником“, всегда принимались и продолжают приниматься исключительно компанией Kinematics. Мы с Марком управляем нашей компанией без участия каких-либо третьих лиц», — подчеркнул Нуньес.
В пресс-релизе к фильму режиссер «Ученика» сказал, что он не собирался снимать «эпизод для канала History».
«Это не биографический фильм о Дональде Трампе. Нас не интересуют все детали его жизни от а до я. Мы заинтересованы в том, чтобы рассказать очень конкретную историю через его отношения с Роем и отношения Роя с ним», — подчеркивал Аббаси.
Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что защитники политика будут подавать иск, «чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих мнимых режиссеров». Он назвал картину «мусором» и «выдумкой», продвигающей уже давно развенчанную «сенсационную ложь» и «чистую злонамеренную клевету».
Читайте также:
Орбан, Трамп или Лукашенко? Кто может стать следующим после Фицо и Раиси
Очерняет ли Россию фильм «Министерство неджентльменских дел»?
«Потрясающий колхоз»: русским звездам оказались не рады в Каннах