Фильм «Ученик» о Трампе: что за скандал вызвал, каким показали политика

Фото: Scythia Films

Кадр из фильма «Ученик»

На 77-м Каннском международном кинофестивале представили фильм о 45-м президенте США Дональде Трампе «Ученик». Релиз картины спровоцировал скандал. Каким в «Ученике» показан Трамп и почему авторам грозит суд?

О чем фильм «Ученик»

Ленту о Трампе создал режиссер Али Аббаси. Совместно с Гэбриэлом Шерманом он написал сценарий скандального фильма.

В центре сюжета фрагмент биографии юного бизнесмена. Лента рассказывает о карьере Трампа в момент, когда он занимался недвижимостью в Нью-Йорке в 1970–1980-е годы. Фильм повествует об отношениях между предпринимателем и консервативным юристом и политиком Роем Коном, который учил своего подопечного жестким методам ведения политики и бизнеса.

«„Ученик“, который называют вдохновленным реальными событиями, изображает отношения Трампа с Коном как фаустовскую сделку, которая способствовала его восхождению как бизнесмена, а затем и как политика. Трамп в исполнении Стэна изначально был более наивным борцом за недвижимость, который вскоре трансформировался благодаря образованию Кона», — говорится в публикации Associated Press.

Главную роль в «Ученике» сыграл звезда «Мстителей» Себастиан Стэн. Образ супруги Дональда Трампа Иваны на экране воплотила болгарская актриса Мария Бакалова, знакомая зрителям по фильму «Борат 2». Адвоката Трампа сыграл Джереми Стронг.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press Али Аббаси и Себастиан Стэн на премьере фильма «Ученик» на Каннском международном кинофестивале

Что за скандал произошел с фильмом «Ученик»

Одной из наиболее спорных стала сцена, изображающая изнасилование Трампом бывшей супруги после бытовой ссоры. При этом в 1990-х во время судебного разбирательства по делу о разводе Ивана утверждала, что муж изнасиловал ее, но в 2015-м году уточнила, что ее слова были метафорой. Женщина отметила, что скорее «чувствовала себя изнасилованной», чем подверглась насилию в прямом смысле. Сам Трамп также отвергал факт изнасилования.

«Эта сцена и другие делают „Ученика“ потенциально взрывоопасной драмой на большом экране в разгар президентских выборов в США», — отметили эксперты в беседе с Associated Press.

Кроме того, 20 мая Variety сообщил о возможном закулисном конфликте, связанном с «Учеником». Анонимные источники издания сообщили, что миллиардер и бывший владелец команды Washington Commanders, являющийся инвестором фильма, оказал давление на создателей ленты, чтобы те отредактировали фильм из-за изображения Трампа.

«Источники сообщают, что Снайдер, друг Трампа, пожертвовал $1,1 млн своему инаугурационному комитету и победе Трампа в 2016 году и $100 тысяч на его президентскую кампанию 2020 года, вложил деньги в фильм через Kinematics, потому что у него сложилось впечатление, что это лестное изображение 45-го президента. Снайдер наконец увидел отрывок из фильма в феврале и, как говорят, был в ярости», — говорится в публикации Variety.

При этом президент Kinematics Эмануэль Нуньес утверждает, что творческий конфликт между его компанией и создателями фильма не затронул Снайдера.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

«Все творческие и деловые решения, связанные с „Учеником“, всегда принимались и продолжают приниматься исключительно компанией Kinematics. Мы с Марком управляем нашей компанией без участия каких-либо третьих лиц», — подчеркнул Нуньес.

В пресс-релизе к фильму режиссер «Ученика» сказал, что он не собирался снимать «эпизод для канала History».

«Это не биографический фильм о Дональде Трампе. Нас не интересуют все детали его жизни от а до я. Мы заинтересованы в том, чтобы рассказать очень конкретную историю через его отношения с Роем и отношения Роя с ним», — подчеркивал Аббаси.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что защитники политика будут подавать иск, «чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих мнимых режиссеров». Он назвал картину «мусором» и «выдумкой», продвигающей уже давно развенчанную «сенсационную ложь» и «чистую злонамеренную клевету».

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