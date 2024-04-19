Алиса Селезнева возвращается: о чем будет фильм «Сто лет тому вперед»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

В прокат вышел фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед». О чем эта картина, кто в ней сыграл, какие отзывы о ленте?

О чем фильм «Сто лет тому вперед»

Картина Андрющенко снята по мотивам повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. События фильма «Сто лет тому вперед» происходят в 2024 году. Главным героем картины стал Коля Герасимов — ученик старших классов из Чертаново, который пробует читать рэп. Юноша находится в непростых отношениях с одной из одноклассниц Алтухиной. Последнее обстоятельство и запустит цепь фантастических событий.

Герасимов решает написать на доске оскорбление Алтухиной, за что его оставляют убирать класс после уроков. Во время выполнения наказания юноша находит в подсобке кабинета физики космион — прибор, который позволяет перемещаться в будущее. Благодаря устройству подросток оказывается в 2124 году.

Попав в будущее, Герасимов знакомится с Алисой Селезневой. Девочка спустя 100 лет учится в той же школе, что и ее новый друг. Юноша узнает, что школьница всю жизнь переживает из-за исчезновения мамы по имени Кира. По словам девочки, много лет назад родительница пожертвовала собой, сражаясь с прошлым обладателем космиона, пиратом Глотом.

Фото: Централ Партнершип Марк Эйдельштейн в роли Коли Герасимова

Вскоре выясняется, что это именно Кира в современное зрителям время преподает физику Герасимову, поэтому подростки вместе отправляются за ней в прошлое. Отважных школьников преследуют освободившиеся из галактической тюрьмы пираты Глот и Весельчак У.

«Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу», — говорится в описании картины.

Образ девочки из будущего Алисы Селезневой воплотила Дарья Верещагина. Ее экранным другом Колей Герасимовым стал Марк Эйдельштейн. Отца Алисы профессора Селезнева сыграл Константин Хабенский. Роль мамы «гостьи из будущего» Киры сыграла Виктория Исакова.

Преступниками, преследующими подростков, стали Александр Петров, сыгравший Весельчака У, и Юра Борисов, перевоплотившийся в Глота. Продюсер проекта Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

Фото: Централ Партнершип Александр Петров в роли Весельчака У

Отзывы о фильме «Сто лет тому вперед»

Кинокритик и автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев подчеркнул, что зрителям представили не ремейк и не экранизацию повести Булычева. По его словам, из оригинального произведения взяты только завязка, имена и некоторые характеристики героев.

«Глаз порадует теплый цветокор и клиповая визуальная эстетика. Тревоги сердца заглушит россыпь отечественных звезд на первом плане. <...> У картины Андрющенко есть шанс положить начало новой франшизе — с набором пасхалок из поп-культуры и более детальной проработкой Земли будущего. Тем более литературная основа следующих сюжетов уже написана», — считает критик.

Обозреватель Lenta.ru считает, что на фоне последних фильмов Marvel или «Охотников за привидениями» картина Андрющенко выглядит свежо. По его мнению, по духу картина напоминает ленты Роджера Кормана — треш-хорроры, триллеры и низкобюджетную фантастику.

Первые зрители также хвалят ленту, несмотря на то что поначалу было сложно воспринимать новую историю об Алисе Селезневой. Тем не менее посмотревшие остались довольны актерской игрой и использованными в фильме эффектами, напоминающими зарубежные картины.

«Сначала было немного отторжение, так как в детстве была фанатом „Гостьи“ и прочитала почти всего Булычева. Но потом затянуло! <...> Хабенский тоже в тему, именно таким был профессор Селезнев. Петров — красавчик, прямо роль ему удалась. И все остальные отыграли отлично. Обожаю фильм «Доктор Стрендж» с Кембербетчем, там столько аналогий, даже одежда мамы Алисы и спецэффекты похожие», — отметила пользовательница PollyLo портала «Кино-театр.ру».

«Если отталкиваться от целевой аудитории, а это 11–16 лет (а не 45–55), то мне понравилось. Сделано вполне в духе времени со всеми актуальными „крючочками“. Петров приятно удивил, Хабенский — „при своих“, первая леди школы — слишком взрослая, школьные друзья — странные. Звук — хорош, картинка — на уровне, сценарий — четыре звезды», — написал Sergei Strakhov.

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