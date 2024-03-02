«Фильм совсем не про СВО»: почему народ критикует сериал «20/22» с Венесом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьера фильма «20/22»

22 февраля в Москве состоялся предпремьерный показ военной драмы «20/22», события которой развиваются на фоне начала специальной военной операции. Вслед за этим ленту показали на Первом канале. Как зрители оценили фильм, за что его критикуют, о чем картина?

О чем фильм «20/22», кто там сыграл

Сериал повествует о первых месяцах специальной военной операции (СВО). Главные герои ленты — влюбленные друг в друга московские студенты Алиса и Данила. Когда начинается СВО, их взгляды на происходящее становятся противоположными. Данила, руководствуясь убеждениями, отправляется добровольцем в Донбасс — сначала он едет к своему брату, военнослужащему ВС РФ, помогать с гуманитарной миссией. Девушка Данилы Алиса категорически против СВО, но, когда молодой человек после ссоры с ней перестает выходить на связь, тоже отправляется в зону боевых действий.

Данилу и Алису сыграли актеры Аристарх Венес и Дарья Кукарских. Венес запомнился широкому зрителю по сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты», «Закон каменных джунглей», «Водоворот», «Мастер» и другие. Кукарских известна по таким проектам, как «Праведник», «Красный Яр», «Книжная девочка», «Танцы в темноте» и «Вертинский».

Также в фильме сыграли актеры Александр Югов, Алексей Шевченков, Владимир Карпук и другие. Роли самих себя исполнили военкоры Павел Чуприн и Семен Пегов, которые публиковали трейлер и ролики со съемок сериала в своих Telegram-каналах.

Съемки ленты, режиссером которой выступил Андрей Симонов, известный широкой аудитории по проектам «Любовь по найму» и «Болевой порог», стартовали весной 2023 года в Мариуполе. Кроме того, некоторые сцены сериала снимались в Москве, Подмосковье и Ростовской области.

Предпремьерный показ ленты состоялся 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества. В этот же день сериал стал доступен на онлайн-платформе 1tv.ru, а 23 и 24 февраля фильм показали в эфире Первого канала. Посмотреть картину также можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Аристарх Венес на премьере фильма «20/22»

Почему критикуют сериал «20/22»

Фильм получил смешанные отзывы зрителей и кинокритиков. Ряд пользователей пишет, что «20/22» им понравился, а показанные в ленте события в действительности происходили в Мариуполе, где действовали бойцы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Да, фильм отличный, особенно когда ты сам из Мариуполя. Это все реальности. „Азовцы“ — твари самые настоящие. Но мы это все пережили, остались живы», — отмечает пользователь Наталья в комментариях к анонсу сериала в группе Первого канала в социальной сети «ВКонтакте».

Есть и противоположные точки зрения. Так, некоторые зрители отметили, что в фильме акцент сделан на истории любви, а не спецоперации.

«Фильм совсем не про СВО. Это сказочка про любовь. Война — лишь антураж. Можно было снять про югославскую войну, про Сирию, Афганистан. Ничего бы не изменилось», — пишет Павел во «ВКонтакте».

Другие пользователи обвинили «20/22» в обилии клише. Кроме того, зрители критикуют персонажей картины и указывают на отсутствие мотивации у героев ленты. Негативные отзывы коснулись и непосредственно съемок сериала.

«Сериал собрал все возможные пропагандистские клише, которые слышно на протяжении двух лет. Начиная от „хороших“ вээсушников и „плохих азовцев“ и заканчивая доблестью подразделений, которые в некоторых событиях фильма даже и не участвовали. Персонажи — плоские, мотивация у них нелепая. Персонаж Венеса ни с того ни с сего становится супергероем после трусости, которая стоила жизней трем людям. Его девушка внезапно понимает всю правду жизни, приехав на пару дней в зону СВО, хотя в таких обстоятельствах человек только испытывает шок и понимать начинает что-то сильно позже. Отличный персонаж Рината Есеналиева. В остальном — не сняли кино, а освоили деньги», — написал пользователь Михаил в Telegram.

«Перемещения со двора журфака МГУ в аудитории журфака и филфака МПГУ — отдельная шутка. Художественная условность, вуз не называется, но можно ведь прийти к некоему единству, чтобы не смешить москвичей. Про остальные минусы и говорить нечего, если в базе такой ляп», — считает Степан в Telegram.

Были ли фильмы или сериалы об СВО

В апреле 2023 года в ДНР состоялась премьера «Мобилизации» — первого сериала, снятого о событиях СВО в Донецке. Съемки велись в Донбассе. Там же происходит и все действие сериала.

Художественный фильм «Свидетель» вышел на экраны в августе 2023 года. Действие картины происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером ленты выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе.

В октябре 2022 года состоялась премьера фильма бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина «Лучшие в аду» с Алексеем Кравченко. Сюжет картины не раскрывает, где и когда происходят действия ленты. Однако предполагается, что в фильме показан штурм Попасной бойцами ЧВК «Вагнер» в ходе СВО.

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