Фильм с Реввой «Прабабушка лёгкого поведения: начало» возглавил прокат в РФ

Российская комедия «Прабабушка лёгкого поведения: начало» за прошедшие выходные имеет наибольшие сборы в прокате России и СНГ. Фильм собрал 138,2 млн рублей, сообщается на портала kinobusiness.com.
Фильм
Вторые сборы (114,4 млн рублей) показала картина Гая Ричи «Гнев человеческий», главную роль в которой исполнил Джейсон Стейтем.
Военно-биографическая драма «Девятаев» собрала 91,4 млн рублей. Это третий результат за выходные. Также топ-5 составили мультфильм «Зверокрекеры» (44,9 млн рублей) и драма «Чернобыль» (16,5 млн).
Ранее стало известно, что лидером кинопроката в России на прошлой неделе стал боевик «Гнев человеческий». Он собрал в прокате 141,4 млн рублей. По сюжету картины главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В ролях — Джейсон Стейтем, Холт Маккэллани и другие.