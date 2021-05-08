Фильм с Реввой «Прабабушка лёгкого поведения: начало» возглавил прокат в РФ

https://static.news.ru/photo/0b9082e8-b10f-11eb-a6a5-96000091f725_660.jpg Фото: Central Partnership/Global Look Press

Российская комедия «Прабабушка лёгкого поведения: начало» за прошедшие выходные имеет наибольшие сборы в прокате России и СНГ. Фильм собрал 138,2 млн рублей, сообщается на портала kinobusiness.com.

Фильм считается приквелом картин «Бабушка лёгкого поведения» и «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители». Действие происходит в 1980 году. Главный герой в исполнении Александра Реввы переодевается в звёзд эстрады и устраивает фальшивые концерты, пока к нему не приходят сотрудники КГБ.

Вторые сборы (114,4 млн рублей) показала картина Гая Ричи «Гнев человеческий», главную роль в которой исполнил Джейсон Стейтем.

Военно-биографическая драма «Девятаев» собрала 91,4 млн рублей. Это третий результат за выходные. Также топ-5 составили мультфильм «Зверокрекеры» (44,9 млн рублей) и драма «Чернобыль» (16,5 млн).

Ранее стало известно, что лидером кинопроката в России на прошлой неделе стал боевик «Гнев человеческий». Он собрал в прокате 141,4 млн рублей. По сюжету картины главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В ролях — Джейсон Стейтем, Холт Маккэллани и другие.