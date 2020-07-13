Фильм «Родные» с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой выйдет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6c399d04-c507-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: sergeyburunovofficial/instagram.com

Картина «Родные» российского режиссёра Ильи Аксёнова выйдет в 2021 году. В июле начались съёмки фильма.

Лента расскажет о семье, которая отправилась на автомобиле через всю страну на Грушинский фестиваль, сообщает «Кино ТВ».

В фильме сыграли Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семён Трескунов, Катерина Беккер Роман Мадянов и Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка. Это её первая роль в полнометражном кино.

Этот проект — не только идеальный творческий тандем лучших сценаристов, перспективного режиссёра и талантливых актёров, но прежде всего история, которая берёт за живое, — заявил один из продюсеров проекта Павел Буря.

Продюсированием картины также занялись Жора Крыжовников и Алексей Казаков, которые написали сценарий к «Родным». Они известны как создатели фильмов «Горько» и «Горько 2».

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников начал работу над короткометражным фильмом, рассказывающем о русском композиторе Петре Чайковском. Главную роль исполнит Евгений Миронов.