https://static.news.ru/photo/3b16451e-5e1f-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» Фото: Atoms & Void

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение документальной ленте «Прощание со Сталиным» режиссёра Сергея Лозницы. Ранее компания-прокатчик «Престиж кино» жаловалась на задержку с выдачей этого документа.

Представитель компании заявил, что несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы картины, поскольку удостоверения ещё не было. Прокатчик хотел выпустить «Прощание со Сталиным» с 5 марта и не планировал отсрочек, сообщает «Интерфакс».

Фильм «Прощание со Сталиным» полностью составлен из архивных кадров похорон советского вождя, снятых в СССР с 5 по 9 марта 1953 года. Эпизоды расположили в хронологическом порядке.

Как писал NEWS.ru, компания Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.