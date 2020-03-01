https://static.news.ru/photo/79a753ae-5c5d-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Neon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо будет выпущен в формате графической новеллы. Книгу выпустит нью-йоркское издательство Grand Central 19 мая.

Комикс основан на раскадровках, которые создал сам Пон Джун Хо. Всего в новеллу вошло около 300 страниц материала, сообщает Dazed.

Вместе с диалогами из фильма эти раскадровки отлично передают всю историю, — заявили в Grand Central.

В книгу также войдут предисловие режиссёра, ранние концепт-арты и фотографии.

Как писал NEWS.ru, продюсер из Индии по имени П. Л. Тенаппан обвинил Пон Джун Хо в плагиате. Речь идёт о заимствованиях, допущенных в фильме «Паразиты».