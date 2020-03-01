Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо будет выпущен в формате графической новеллы. Книгу выпустит нью-йоркское издательство Grand Central 19 мая.
Комикс основан на раскадровках, которые создал сам Пон Джун Хо. Всего в новеллу вошло около 300 страниц материала,
Вместе с диалогами из фильма эти раскадровки отлично передают всю историю, — заявили в Grand Central.
В книгу также войдут предисловие режиссёра, ранние концепт-арты и фотографии.
Как писал NEWS.ru, продюсер из Индии по имени П. Л. Тенаппан обвинил Пон Джун Хо в плагиате. Речь идёт о заимствованиях, допущенных в фильме «Паразиты».
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