Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссёра Антона Сазонова прошёл в конкурсную программу фестиваля независимого кино Sundance в США.
Североамериканская премьера фильма состоится 23 января 2020 года. Сазонов заявил, что оказаться в списке участников для него уже победа,
Я очень уважаю американский независимый кинематограф: Пол Томас Андерсон, Келли Рейнхардт и многие другие имена. И фестиваль Sundance — сердце этого движения. Стать частью подобного сообщества, хотя бы и на время, — очень много для меня значит, — сказал кинематографист.
Международный кинофестиваль проводится в городе Парк Сити штата Юта. Организаторами выступает Sundance Institute, который является некоммерческой организацией, поддерживающей независимое кино и театр по всему миру. Основал ежегодное культурное мероприятие режиссёр Роберт Редфорд.
Как писал NEWS.ru ранее, 7 декабря в Нью-Йорке открылся второй кинофестиваль «Неделя российского кино». В течение семи дней зрители смогут увидеть 18 кинокартин российских авторов.
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