https://static.news.ru/photo/a323db2e-1c31-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Отпуск» Фото: kinopoisk.ru

Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссёра Антона Сазонова прошёл в конкурсную программу фестиваля независимого кино Sundance в США.

Североамериканская премьера фильма состоится 23 января 2020 года. Сазонов заявил, что оказаться в списке участников для него уже победа, сообщает ТАСС.

Я очень уважаю американский независимый кинематограф: Пол Томас Андерсон, Келли Рейнхардт и многие другие имена. И фестиваль Sundance — сердце этого движения. Стать частью подобного сообщества, хотя бы и на время, — очень много для меня значит, — сказал кинематографист.

Международный кинофестиваль проводится в городе Парк Сити штата Юта. Организаторами выступает Sundance Institute, который является некоммерческой организацией, поддерживающей независимое кино и театр по всему миру. Основал ежегодное культурное мероприятие режиссёр Роберт Редфорд.

Как писал NEWS.ru ранее, 7 декабря в Нью-Йорке открылся второй кинофестиваль «Неделя российского кино». В течение семи дней зрители смогут увидеть 18 кинокартин российских авторов.