Кино

Фильм об Эрмитаже получил в Италии премию «Серебряная лента»

12:33, 09 июля 2020
3D Produzioni, Nexo Digital 3D Produzioni, Nexo Digital Фото: Эрмитаж. Сила искусства

Документальный фильм «Эрмитаж. Сила искусства» стал победителем на итальянской кинопремии Nastro d'argento («Серебряная лента»). Картина стала лидером в номинации «Искусство» среди документальных проектов.

О победе ленты сообщили в Центре «Эрмитаж-Италия» в Венеции, передаёт ТАСС. «Серебряная лента» национального союза итальянских журналистов, пишущих о кино, присуждается с 1946 года.

Гидом в картине выступил итальянский актёр Тони Сервилло, известный по ролям в «Великой красоте» и «Лоро». Он знакомит зрителей с Санкт-Петербургом, читает отрывки из произведений русской литературы и рассказывает о знаковых событиях в истории Эрмитажа.

Режиссёром проекта выступил Микеле Малли, сценаристами — Диди Ньокки и Джованни Пискалья. Рассказчиком в русскоязычной версии стал Андрей Ургант.

Как писал News.ru ранее, в российский кинопрокат фильм «Эрмитаж. Сила искусства» вышел 19 декабря 2020 года.

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