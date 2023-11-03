Фильм о «Спартаке», боевик о блокадном Ленинграде: что смотреть на неделе Рассказываем о новинках для просмотра дома и в кинотеатрах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На новой прокатной неделе выходит триллер о противостоянии тирану-отцу, фантастическая комедия о банде из 90-х, исторический боевик о блокадном Ленинграде, документальная лента о ФК «Спартак» и режиссерский дебют Петра Фёдорова. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

Боевик «Банда „ЗИГ ЗАГ“» о блокадном Ленинграде

Премьера: 1 ноября

Где смотреть: «КИОН»

В главных ролях: Игорь Петренко, Александр Устюгов, Екатерина Вилкова, Мария Лисовая, Дмитрий Куличков.

Зачем смотреть: сериал рассказывает о действиях одноименной группировки, терроризирующей осажденный Ленинград, жителям которого ежедневно приходится бороться со смертью.

Проект основан на реальных событиях блокадной зимы 1941 года, когда запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирал от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдавали по 125 граммов хлеба. В это же время в городе орудовала банда «ЗИГ ЗАГ», которая грабила в промышленных масштабах, подделывала продовольственные карточки и совершала дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Вычислить и наказать преступников пытаются агенты спецслужб.

Сериал сделан в жанре исторического боевика. Зрителей ждет бодрый экшен, погони и перестрелки.

Фантастическая комедия «Отмороженные» с атмосферой бандитских разборок

Премьера: 2 ноября

Где смотреть: Wink и more.tv

В главных ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский.

Зачем смотреть: комедийно-фантастический сериал про дружбу и большую любовь, которая вынуждает совершать не всегда верные поступки.

События сериала начинаются в конце 1990-х, но быстро переносят главных героев — Фила, Чака, Вжика и Масса — в 2022 год. По сюжету четыре бандита приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и перемещаются в современный мир. Друзья не сразу понимают, что за 20 лет все радикально поменялось, их привычки сильно устарели, а близкие стали старше. Теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, а кому-то — завоевывать сердце повзрослевшей возлюбленной. Друзьям предстоит найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

В сериале много экшена, погонь, пиротехнических сцен и трюковых проездов. «Отмороженные» понравятся тем, кто ностальгирует по «Бригаде» и «Бандитскому Петербургу».

Боевик о даркнете от Петра Фёдорова «Ласт квест»

Премьера: 3 ноября

Где смотреть: Okko

В главных ролях: Петр Фёдоров, Александра Серзина, Максим Матузный.

Зачем смотреть: драматический триллер о катастрофических последствиях зависимости от запрещенных веществ и режиссерский дебют Петра Фёдорова («Территория», «Сталинград» и «Чистое искусство»).

Главный герой Олег в исполнении того же Фёдорова работает риелтором в Петербурге. У него есть жена Лена и сын Егор. Олег давно не общается с семьей и все свободное время проводит в компании любовницы Ляли, которая дает ему наркотики. Однажды Лена уезжает из города и оставляет сына Олегу. Он в очередной раз покупает наркотики, но вместо закладки забирает килограмм кокаина. Тут же появляется настоящий владелец товара, который преследует Олега. Сын главного героя внезапно исчезает.

Триллер «Дочь болотного царя» о серийном убийце со звездой «Звёздных войн»

Премьера: 2 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем.

Зачем смотреть: одна из самых интригующих новинок месяца от режиссера «Областей тьмы» и «Иллюзиониста» Нила Бергера и звезды «Звёздных Войн» Дейзи Ридли. Сценарий написан по одноименному бестселлеру Карен Дионн о дочери знаменитого преступника, который когда-то похитил, изнасиловал и удерживал взаперти мать девушки.

Фильм рассказывает о девушке Хелене, которая 12 лет прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. Когда отца посадили в тюрьму, Хелена похоронила воспоминания о чудовищном детстве и обрела семью. Но спустя десять лет убийца сбежал и заново преследует дочь. Хелена вынуждена помочь полиции отловить легендарного преступника, чтобы оградить близких от опасности. Но для этого ей придется использовать все навыки, которым ее обучил жестокий отец. Западные зрители отмечают живописную атмосферу и впечатляющий выход Мендельсона в роли злодея.

Золотое десятилетие клуба в документальной ленте «Время „Спартака“»

Премьера: 4 ноября

Где смотреть: «Кинопоиск»

Над проектом работали: Александр Горбачёв, Иван Калашников, Сергей Бондаренко, Евгения Монтанья Ибаньес.

Зачем смотреть: документальная лента о легендарном десятилетии футбольного клуба «Спартак», когда команда выиграла 9 чемпионств, дошла до полуфиналов Кубка УЕФА, Кубка Кубков и Лиги чемпионов, победила «Наполи» Марадоны и «Реал» под руководством Альфредо Ди Стефано. Сериал расскажет о самом насыщенном периоде в истории красно-белого клуба — от прихода Олега Романцева на пост главного тренера до появления первой звезды на логотипе и финала Кубка России — 2003.

Часть событий съемочная команда реконструировала в игровом формате или с помощью компьютерной графики. Но большую часть периода вспоминают участники тех событий: игроки, тренеры, журналисты и болельщики.

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