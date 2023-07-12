Фильм о принце Гарри и Меган Маркл номинирован на главную премию Голливуда Сериал Netflix о принце Гарри и Меган Маркл номинирован на премию Hollywood Critics Awards

Фото: Courtesy of Prince Harry and Meg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Документальный сериал Netflix о принце Гарри и Меган Маркл номинирован на голливудскую премию Hollywood Critics Awards, сообщает Daily Mail. Соискатели были выбраны с помощью анонимного голосования Комитетом по телевизионным наградам HCA, в который входят 27 членов.

Сериал номинирован на премию голливудских критиков в категории «Лучший стриминговый документальный фильм», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года вышел первый сезон сериала «Гарри и Меган». Документальный фильм охватывает временной интервал от начала отношений молодых людей до момента их выхода из королевской семьи. Начало сериала ругали за отсутствие разоблачений. На «Кинопоиске» рейтинг картины составляет 6,1.

Зимой в свет вышла книга принца Гарри Spare («Запасной»). Обида на то, что он «запасной» принц, является объединяющей темой его произведения, в главах о его детстве, его школьном обучении, его карьере в королевской семье и в британской армии, его отношениях с родителями и братом и его жизни с Меган через ухаживания, свадьбы и брака с их собственным опытом родительства.

Независимый книжный магазин издательства Bert’s Books в английском городе Суиндон высмеял автобиографию принца Гарри , поместив мемуары рядом с романом Беллы Маки «Как убить свою семью».