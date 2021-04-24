Фильм о махинациях на выборах в США удостоен «Золотой малины»

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На Московском международном кинофестивале (ММКФ) отреагировали на отмену показа короткометражной драмы о геях «Фанаты». Худрук российских программ форума Ирина Павлова отметила, что данное решение по поводу ленты Севы Галкина она приняла лично. При этом она подчеркнула, что не обязана объяснять его, передаёт издание «Подъём».

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов предполагает, что фильм могли снять из-за нецензурной брани. О том, что полотно про об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили показывать на ММКФ, стало известно 23 апреля....