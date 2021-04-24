Фильм о махинациях на выборах в США удостоен «Золотой малины»

В субботу, 24 апреля, были объявлены лауреаты премии «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кинематографе. Худшей картиной года признан документальный фильм «Абсолютное доказательство» о возможных фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году со стороны сторонников Джо Байдена.
Видеоролик с объявлением лауреатов был опубликован на
Лауреатами премии стали:
- худшая мужская роль — Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);
- худший режиссёр — Сиа Фурлер (фильм «Мьюзик»);
- худший сценарий — «365 дней»;
- худшая женская роль — Кейт Хадсон («Мьюзик»);
- худшая мужская роль второго плана — Рудольф Джулиани («Борат 2»);
- худшая женская роль второго плана — Мэдди Зиглер («Мьюзик»).
«Золотую малину» вручают с 1980 года. Номинантов премии выбирает одноимённый фонд, в который входят представители около 20 стран.