16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Фильм о махинациях на выборах в США удостоен «Золотой малины»

21:01, 24 апреля 2021
Фото: youtube.com

В субботу, 24 апреля, были объявлены лауреаты премии «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кинематографе. Худшей картиной года признан документальный фильм «Абсолютное доказательство» о возможных фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году со стороны сторонников Джо Байдена.

Видеоролик с объявлением лауреатов был опубликован на YouTube.

Лауреатами премии стали:

  • худшая мужская роль — Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);
  • худший режиссёр — Сиа Фурлер (фильм «Мьюзик»);
  • худший сценарий — «365 дней»;
  • худшая женская роль — Кейт Хадсон («Мьюзик»);
  • худшая мужская роль второго плана — Рудольф Джулиани («Борат 2»);
  • худшая женская роль второго плана — Мэдди Зиглер («Мьюзик»).

«Золотую малину» вручают с 1980 года. Номинантов премии выбирает одноимённый фонд, в который входят представители около 20 стран.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео