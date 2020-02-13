Журнал «Искусство кино» и студия «Мосфильм» выпускают в повторный прокат фильм режиссёра Карена Шахназарова «Курьер». Картина вышла в 1986 году.
У ленты также состоятся специальные показы в московском кинотеатре «Октябрь» 22 марта и в кинотеатре «Аврора» 12 марта в Санкт-Петербурге,
26 марта картина выйдет в широкий прокат в кинотеатрах по всей стране.
Фильм «Курьер», основанный на одноимённой повести Шахназарова, рассказывает о москвиче Иване, который только что окончил школу и не знает, чем ему заняться дальше. По наводке своей мамы он устраивается работать курьером в журнал.
Как писал NEWS.ru, фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров. Прокат начнётся 9 апреля.
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