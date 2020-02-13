https://static.news.ru/photo/a0c08b4e-4e62-11ea-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Курьер» Фото: РИА Новости

Журнал «Искусство кино» и студия «Мосфильм» выпускают в повторный прокат фильм режиссёра Карена Шахназарова «Курьер». Картина вышла в 1986 году.

У ленты также состоятся специальные показы в московском кинотеатре «Октябрь» 22 марта и в кинотеатре «Аврора» 12 марта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте «Искусства кино».

26 марта картина выйдет в широкий прокат в кинотеатрах по всей стране.

Фильм «Курьер», основанный на одноимённой повести Шахназарова, рассказывает о москвиче Иване, который только что окончил школу и не знает, чем ему заняться дальше. По наводке своей мамы он устраивается работать курьером в журнал.

Как писал NEWS.ru, фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров. Прокат начнётся 9 апреля.