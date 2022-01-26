Поддержанный Минкультом фильм «Купе номер шесть» номинировали на «Сезар»

Кинолента финского режиссёра Юхо Куосманена, снятая при поддержке Министерства культуры России, номинирована на французскую премию «Сезар» как лучший иностранный фильм, сообщается на официальном сайте награды. В 2021 году лента получила Гран-при международного Каннского фестиваля.

Картина повествует о путешествии двух юношей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х годов. Российскими продюсерами ленты стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании фильма участвовали Финляндия, Эстония и Германия.

Кроме «Купе номер шесть» в категории иностранных фильмов на премию претендуют картина японского режиссёра Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» по рассказу Харуки Мураками, драма «Первая корова» Келли Райхардт (США), фильм «Отец» Флориана Зеллера и другие.

Вручение премии пройдёт 25 февраля в концертном зале «Олимпия» в Париже.

В 2021 году на 46-й церемонии вручения кинопремий «Сезар» лучшим фильмом назвали картину Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Комедийная драма рассказывает о судьбе женщины, которая решила найти своего ребёнка, брошенного ею в юности.