Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя»: как изменились монстры, кто сильнее В Сети появился первый трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Фото: Warner Bros.

«Годзилла и Конг: Новая империя»

В Сети появился первый трейлер грядущего блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя» от студий Warner Bros. и Legendary Pictures. Когда состоится премьера фильма, против кого будут сражаться монстры и кто из них сильнее?

Что показали в трейлере нового фильма о Годзилле и Конге

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум монстрам придется столкнуться с новыми противниками, и, лишь объединившись, они смогут справиться с ними.

В трейлере показано, что Конг обитает в Полой Земле — экосистеме, которая находится внутри планеты. Огромная обезьяна является хозяином этой территории и дружелюбно настроена к людям, которые изучают этот мир.

Годзилла после сражения с Конгом и Мехагодзиллой в предыдущей части франшизы находится в спячке во льдах Антарктиды. Он пробуждается, чтобы вместе с Конгом сразиться против нового антагониста.

Также в трейлере демонстрируются сородичи Конга, противник главных монстров Земли, новые виды Полой Земли и главные герои в лице людей.

Как изменились Годзилла и Конг

В трейлере можно заметить, что на руке Конга появилась механическая перчатка. Ранее у монстра не было такого оружия. Кроме того, Конг сохранил свой топор, которым он уничтожил Мехагодзиллу в предыдущем фильме.

Облик Годзиллы претерпел заметные изменения. В частности, пластины и атомное дыхание ящера стали розового цвета — в предыдущих фильмах они были синие. На настоящий момент неизвестно, с чем связаны такие перемены.

Кроме того, визуально Годзилла стал больше и маневреннее. Так, в финале трейлера он передвигается бегом, чего практически не было во франшизе.

Фото: Warner Bros. «Годзилла и Конг: Новая империя»

С кем будут сражаться Годзилла и Конг

Одним из противников монстров станет огромный орангутан Король Шрам. В трейлере его показывают сидящим на троне с синими глазами. Вокруг него разбросаны останки мертвых титанов, в том числе черепа сородичей Годзиллы и Конга.

В следующих сценах Шрам находится в компании других обезьян-титанов и выходит на берег для битвы либо с Годзиллой, либо с Конгом. На плече титана можно заметить металлический хлыст, который он применяет в сражениях со своими врагами.

Согласно фанатской теории, Король Шрам был участником Войны Титанов, которая произошла сотни лет назад между видами Годзиллы и Конга. По итогам сражения Годзилла остался единственным в своем роде, раса Конга была вынуждена уйти с Полой Земли и построить новый дом на острове Черепа, а Шрам был заточен на долгие годы.

Кроме того, в фильме ожидаются и другие монстры. В частности, гигантская ящерица Титанус Даг и самый первый титан — Шиму.

Фото: Warner Bros. «Годзилла и Конг: Новая империя»

Будет ли в фильме сын Конга

В трейлере показали детеныша обезьяны-титана. В первой сцене его встречает Конг в Полой Земле. Во второй детеныша видят люди.

Неизвестно, ребенок ли это Конга или других обезьян-титанов. Фанаты заметили, что цвет шерсти детеныша совпадает с раскраской Короля Шрама.

Когда премьера фильма «Годзилла и Конг: Новая империя», покажут ли в России

Мировая премьера ленты про титанов состоится 12 апреля 2024 года. На настоящий момент нет информации о том, будут ли показывать фильм в российских кинотеатрах.

В картине снялись Брайан Тайри Генри, Ребекка Холл, Дэн Стивенс и другие. Режиссером ленты выступил Адам Винград, который снял предыдущую часть франшизы «Годзилла против Конга».

Фото: Warner Bros. Ребекка Холл

Кто сильнее — Годзилла или Конг

Битвы между двумя титанами произошли в фильме «Годзилла против Конга». Первое сражение случилось, когда Конга перевозили на кораблях к месту вхождения в Полую Землю — в этот момент на него напал Годзилла. В ходе противостояния в океане Годзилла утащил противника под воду, и лишь благодаря людям Конг остался в живых.

Второй раз титаны схлестнулись в Гонконге. Вооруженный топором, наконечник которого сделан из пластин сородичей Годзиллы, Конг некоторое время имел превосходство над ящером. Однако победа осталась за Годзиллой — ящер поборол Конга, повалив на спину и изрезав тело когтями. После этого Годзилла мог добивать Конга, но решил уйти и оставить оппонента умирать.

Дальнейшие события способствовали объединению Годзиллы и Конга. Созданный людьми гигантский робот Мехагодзилла вырвался на свободу и вступил в схватку с ослабшим после боя с Конгом Годзиллой. Ящер полностью проигрывал роботу, но ему на помощь пришел Конг, которого воскресили люди. Вместе титаны уничтожили Мехагодзиллу.

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